رئيس وزراء إيطاليا: التغيير المناخي أهم تحد في العصر الحالي

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الأحد، أن مواجهة التغيير المناخي هو من أهم التحديات في العصر الحالي، حسبما أوردت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراجي، في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني لأعمال قمة العشرين في روما، "إن التغييرات المناخية ومواجهتها هي من أهم التحديات في عصرنا"، مشددا على أنه "لابد أن نصغى لتحذيرات المجتمع العلمي."

ودعا دراجي كافة الدول إلى اتخاذ إجراء "عاجل" لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتجنب أي كوارث أخرى، مشيرا إلى أن "هدف كافة الدول لابد أن يكون احترام اتفاقية باريس للمناخ. ولم يعد بإمكاننا تأجيل هذه الأهداف"، في إشارة إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ والتي تنص على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إلى ذلك، أكد دراجي على الحاجة لتحويل الاقتصاد إلى نمط "أكثر استدامة"، مجددا التأكيد على أن هذا التحول يحتاج إلى جهود كبيرة ودعم الحكومة للمواطنين والأعمال كوسيلة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والانتاج الصناعي وخلق وظائف جديدة، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي "شركات القطاع الخاص إلى تسريع انتشار التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الابتكار والانتاج على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن المال العام يستطيع المساعدة في جذب التمويل الأخضر وتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص.

واستطرد دراجي قائلا "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين هذين الأمرين- جذب التمويل الأخضر وتقليل مخاطر الاستثمار-. علينا أن ندعم المبادرات الخاصة التي تضع الأولويات الاجتماعية والبيئية ضمن نماذج الانتاج كمبادرة الأمير تشارلز الخاصة بالأسواق المستدامة."

يأت ذلك بالتزامن مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) والتي من المقرر أن تنعقد اليوم، الأحد في مدينة جلاسكو البريطانية.