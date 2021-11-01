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مرأة

فى لمح البصر حيل سريعة تخلصك من أعراض البواسيروبدون جراحة وبطرق طبيعية تخلصى من ألم البواسير

صدى البلد

فى لمح البصر حيل سريعة تخلصك من أعراض البواسير المزعجة

بدون جراحة وبطرق طبيعية.. تخلصى من ألم البواسير
عادات صادمة وراء الإصابة بالبواسير

تعتبر البواسير هي أوردة متورمة في الشرج والمستقيم السفلي، تشبه الدوالي الوريدية، وقد تنشأ البواسير داخل المستقيم (بواسير داخلية) أو تحت الجلد حول الشرج (بواسير خارجية)، ويشعر معظم الأشخاص بالارتياح بعد استخدام العلاجات المنزلية وتغيرات نمط الحياة واتباع بعض خطط علاج البواسير الخارجية.إليك أسباب الإصابة بالبواسير والأعراض وحيل لتحمى نفسك من الإصابة
 

عادات تصيبك بالبواسير


يصاب العديد من الأشخاص بمرض البواسير ،الذي يكون على شكل انتفاخات أو حبوب كبيرة أو دمامل صغيرة أو كبيرة ينحبس بداخلها الدم ، والبواسير تختلف بشكلها من شخص إلى آخر.

أكد الدكتور محسن النادي ،استشارى الطب البديل، يوضح بعض أسبابه لكي تحمي نفسك من الإصابة بمرض البواسيرو الاسهال او الامساك المزمن بجانب الجلوس لفترات طويلة و متواصلة على حوض المرحاض و الجهد اثناء عمل الامعاء.

عادات خاطئة يقوم بها الكثير يوميا تتسبب فى إصابتك بالبواسير إليك أبرز تلك العادات يقدمها الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية بعض العادات الخاطئة التي يمكنك تجنبها لعدم الاصابة بالبواسير وهى الجلوس علي المرحاض لفترة طويلة.
و تناول الاطعمة الحارة بشكل مبالغ فيه يحانب سوء التغذية بشكل عام ورفع الاوزان الثقيلة مع الإصابة بالأمساك لفترة أطول الإمساك.
 

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علاجات منزلية سريعة من مطبخك
 

بعيدا عن الأطعمة السابقة إليك علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعدك على التخلص من ألم البواسير في دقائق معدودة، وتقليل الالتهابات دون جراحة إليك أبرزها يقدمها موقع "هيلث لاين".

1. الألوفيرا

له خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للغاية للاستخدام الموضعي مع العلم أن بعض الناس لديهم حساسية من الألوة فيرا ، وخاصة أولئك الذين لديهم حساسية من الثوم أو البصل. تحقق من رد الفعل التحسسي عن طريق فرك كمية صغيرة على يدك انتظرى من 24 إلى 48 ساعة فمن الممكن أن يحدث أى تفاعل .

2. حمام دافئ مع ملح إبسوم

الحمامات الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة تهيج البواسير. يمكنك استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .

طبقًا لجامعة هارفارد الصحية ، فإن أخذ حمام دافئ لمدة 20 دقيقة بعد كل حركة الأمعاء سيكون أكثر فعالية. إضافة أملاح إبسوم إلى الحمام يمكن أن توفر المزيد من الراحة عن طريق الحد من الألم.

3. المراهم بدون وصفة طبية

يمكن العثور على المراهم والكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل Preparation H ، في كل متجر للأدوية تقريبًا ويمكن أن توفر راحة فورية. يمكن للبعض أن يقلل من التورم ويساعد الباسور في الشفاء بشكل أسرع إذا كنت تستخدم كريمًا بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.

4. مناديل مهدئة

يمكن أن يؤدي استخدام ورق التواليت بعد حركة الأمعاء إلى تفاقم البواسير الموجودة . مناديل يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظافة دون التسبب في مزيد من تهيج. يمكنك العثور على مناديل تحتوي على مكونات مهدئة ومضادة للبواسير مثل الألوفيرا.

5. الكمادات الباردة

ضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم لمدة 15 دقيقة في كل مرة. بالنسبة للبواسير الكبيرة المؤلمة ، يمكن أن يكون هذا علاجًا فعالًا للغاية. احرص دائمًا على لف الجليد داخل قطعة قماش أو منشفة ورقية ، وعدم وضع أي شيء مجمّد مباشرة على الجلد.

 

أحمى نفسك من الإصابة بهذه الحيل
 

 

قالت الدكتورة هنا الباشا، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، هناك عدة اعتبارات يجب أن يضعها مريض البواسير في حسبانه لتلاشي تطور حالاته، وعلاجها بطرق طبيعية وبدون اللجوء إلى الجراحة وهما يتمثلوا فيما يلي:

- ضرورة الاهتمام بنظافة المكان وغسله بالماء والصابون لعلاج الاتهابات وعدم الإصابة بمزيد من الالتهابات.

- الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير.

- تناول ما لا يقل عن 15 كوب ماء يوميًا للحصول على مزيدًا من الليونة أثناء الإخراج.

- لا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.

 

أسرع طريقة لعلاج البواسير

 

بعيدا عن الأدوية قال الدكتور وائل متولي استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة وأمراض الشرج، وعضو الجمعية الملكية للجراحين، إن علاج البواسير بالليزر أحدث ثورة هائلة في علاج البواسير مؤكدا أن عملية البواسير بالليزر تستغرق مدتها 20 دقيقة بدون ألم، وبدون جراحة و بدون استخدام فتيل شرجي الذي كان يستخدم في الماضي.

وأشار استشاري الجراحة العامة، أن المريض يستطيع الخروج من المستشفى خلال ساعتين بعد إنتهاء العملية، ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعي خلال يومين.

وأكد أن من أهم مميزات العلاج بالليزر هى أن مدة جلسة العملية قصيرة وفترة نقاهة يوم واحد وإمكانية العلاج بدون ألم و تفادى مضاعفات الجراحة ومشاكلها

 

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