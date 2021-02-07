دون جراحة.. 6 حيل سريعة تساعدك على التخلص من آلام البواسير

تخفيف الأعراض، نستعرض 6 طرق يمكن اللجوء إليها يقدمها موقع برايت سايد على النحو التالي: للتخلص من آلام البواسير بدون جراحة و





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1. الراحة في الفراش

وضعية الرقود هي الأنسب لمن يعانون من البواسير لأنه بهذه الطريقة يمكن التخلص من آلام منطقة الحوض والشرج من خلال الاستلقاء على جانبك ومن الأفضل التبديل بين الاستلقاء على الجانب الأيسر والأيمن حتى لا يتجمد الدم.





ولا ينصح بالنوم على ظهرك لأن هذا الوضع يسهل على الدم أن يتدفق إلى التوسعات الوريدية لأوعية المستقيم ، وبالتالي يزيد الضغط على هذه المنطقة.





2. الصبار





الألوة فيرا علاج ممتاز يسمح بمعالجة المشكلة في المراحل الأولى من التطور ويمكن أن يساعد في القضاء على أي ألم في مرحلة لاحقة، ومن أعظم مزايا هذا النبات أنه مضاد للحساسية ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في التخلص من الالتهابات وتعزيز الشفاء السريع للأنسجة ويمكن أن يوقف النزيف ويعد الألوة فيرا فعال للغاية ويجب تطبيقه لمدة 30 دقيقة على الأقل.





3. استخدم الثوم.

نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات ، يستخدم الثوم لعلاج البواسير لأنه يقضي تمامًا على العدوى في الأوردة ويزيل أي التهاب لاحق، ويساعد الثوم على تقليل "النتوءات" الباسورية ولا يسبب أي إزعاج.





وصفة معجون الثوم:





1. اخلطي ملعقة صغيرة من العسل و 20 غرامًا من الثوم المفروم و 50 مل من الحليب.





2. اغلي الخليط مع التقليب المستمر. يجب بعد ذلك طحن الكتلة السميكة بعناية .





3. ضعي المرهم على سدادة قطنية واستخدميها قبل النوم. يمكنك أيضًا ببساطة تليين عقدة البواسير الملتهبة.









4. ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

إذا كنت تعانين من البواسير ، فعليك اختيار الملابس المصنوعة من القطن . تعمل الملابس الداخلية القطنية على تعزيز دوران الهواء بشكل جيد مما يهدئ البشرة الحساسة. من المهم تغيير ملابسك الداخلية كل يوم. يُنصح أيضًا بارتداء ملابس غير ضيقة حتى يكون لبشرتك مساحة للتنفس.





5. تناول المزيد من الألياف.





فهى تساعد الألياف في إزالة السموم ، والتخلص من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم





6. عمل كمادات باردة.





يمكن أن تكون البرودة طريقة ممتازة لعلاج آلام البواسير. درجات الحرارة الباردة تجعل الأوعية الدموية (بما في ذلك الأوردة في المستقيم) تصبح أكثر ضيقًا، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وتقليل النزيف أو اختفائه تمامًا.