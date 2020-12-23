ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من مطبخك .. حيل مجربة لعلاج البواسير

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
أسباب عديدة للإصابة بالبواسير منها عوامل وراثية، وممارسة رياضة حمل الأثقال وتحدث البواسير نتيجة زيادة الضغط في أسفل المستقيمأو  حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة والجلوس مدة طويلة.
 وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندى يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.. وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
 

اقرأ أيضًا:

.الشاي الأسود يعالج مشاكل الأسنان

 يمكن الحد من الإصابة بـ البواسير من خلال الاهتمام بشكل أساسي بتناول الخضار بكل اشكالها  و بالأخص  الورقية، الخس، النعناع ،الجرجير، البقدونس والاهتمام بتناول الفواكه الطازجة كالبطيخ، الكمثري، التفاح، البرتقال ،الكيوي 
 
ويمكن تناول الخبز الأسمر والحبوب الكاملة الحبوب، فإن اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ

يمكن شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك وتجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل أساسي وتجنب تناول الدسم و الدهون الضارة و الحلويات 

تناول مشروب النعناع الدافيء والامتناع عن بذل مجهود شاق والامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة

علاجات سريعة للبواسير


 ..عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة
الألوفيرا

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه.

حمام دافئ مع ملح ابسوم
تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإكثار من تناول الماء أبرزها .. 8 نصائح لتجنب الإصابة بـ البواسير

مكافحة البواسير.. طرق منزلية سريعة وذات مفعول سحري للعلاج بدون جراحة.. أسرع حيل تخلصك منها.. وأسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة

بدون جراحة.. أسرع طرق للتخلص من البواسير

فى لمح البصر أسرع حيل للتخلص من البواسير

بدون جراحة.. حيل سريعة للتخلص من ألم البواسير

هل التغذية تساعد في علاج البواسير؟ استشاري تجيب

ترشيحاتنا

قصة عروس ادعت إصابتها بالسرطان لجمع تبرعات لحفل زفافها.. صور

Xiaomi Mi 10i .. شاومي تستعد لإطلاق أرخص هاتف في تاريخها

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

دعاء لأبي المتوفى.. يغفر الله له ويضيء قبره

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور

بألوان بشرة غامقة.. شاهد أحدث عرائس الأطفال لتحدي العنصرية.. صور