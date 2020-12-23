من مطبخك .. حيل مجربة لعلاج البواسير

منها عوامل وراثية، وممارسة رياضة حمل الأثقال و

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندى يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.. وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

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يمكن الحد من الإصابة بـ البواسير من خلال الاهتمام بشكل أساسي بتناول الخضار بكل اشكالها و بالأخص الورقية، الخس، النعناع ،الجرجير، البقدونس والاهتمام بتناول الفواكه الطازجة كالبطيخ، الكمثري، التفاح، البرتقال ،الكيوي

ويمكن تناول الخبز الأسمر والحبوب الكاملة الحبوب، فإن اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ





يمكن شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك وتجنب الحميات التي تعتمد على البروتين بشكل أساسي وتجنب تناول الدسم و الدهون الضارة و الحلويات





تناول مشروب النعناع الدافيء والامتناع عن بذل مجهود شاق والامتناع عن الوقوف والجلوس لفترات زمنية طويلة

علاجات سريعة للبواسير



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.. عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة الألوفيرا

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه .

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