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مرأة

تمنع البواسير.. فوائد متعددة للألياف تعرفى عليها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
بواسير
بواسير
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لمياء الياسين
فوائد الألياف لا تقتصر فقط على صحة الجهاز الهضمي بل لها العديد من الفوائد الأخرى أبرزها محاربة البواسير وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى إليك فوائد أخرى لا تعرفيها لتناول الألياف يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


1. يمنع البواسير
يساعد التأثير الملين للألياف في تقليل أعراض النزيف بنسبة 50 في المائة واستمرار الأعراض بنسبة 47 في المائة لدى الأشخاص المصابين بالبواسير.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى
تساعد الألياف في تقليل الالتهابات في أمراض الكلى المزمنة وتحسن الحالة.. وهذا يقلل من الوفيات بسبب أمراض الكلى.

3. يساعد في إزالة السموم
زيادة استهلاك الألياف الغذائية يمكن أن يحسن ميكروبيوم الأمعاء، والذي بدوره يمكن أن يحسن وظائف أعضاء إزالة السموم "الكلى والكبد". وتزيد الألياف من إنتاج إنزيمات الديتوكس ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.

4.  منع أمراض الرئة
أظهرت دراسة أن استهلاك الألياف يمكن أن يقلل من حالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى ويحسن وظائف الرئة. قد تساعد الألياف أيضًا في تقليل السعال والبلغم.

5. يمنع أمراض العظام
قد تساعد الألياف في امتصاص الكالسيوم، أظهرت دراسة أن الاستهلاك العالي للألياف الغذائية يقلل من فقدان العظام في عنق الفخذ والعمود الفقري القطني لدى كبار السن من الرجال والنساء.

6. تعالج المشاكل الهرمونية
الألياف تساعد في إدارة المشاكل الهرمونية المتعددة ثل هرمونات الدورة الشهرية والهرمونات الجنسية وهرمونات الغدد الدرقية والأنسولين والسيروتونين وهرمونات الأمعاء وغيرها الكثير. عندما يتم تحسين إنتاج وتداول جميع الهرمونات، تتحسن صحة الشخص تلقائيًا.
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