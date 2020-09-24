تمنع البواسير.. فوائد متعددة للألياف تعرفى عليها

فوائد الألياف لا تقتصر فقط على صحة الجهاز الهضمي بل لها العديد من الفوائد الأخرى أبرزها محاربة البواسير وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى إليك فوائد أخرى لا تعرفيها لتناول الألياف يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.









1. يمنع البواسير

2. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى

3. يساعد في إزالة السموم

زيادة استهلاك الألياف الغذائية يمكن أن يحسن ميكروبيوم الأمعاء، والذي بدوره يمكن أن يحسن وظائف أعضاء إزالة السموم "الكلى والكبد". وتزيد الألياف من إنتاج إنزيمات الديتوكس ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم من الجسم.

4. منع أمراض الرئة

5. يمنع أمراض العظام

قد تساعد الألياف في امتصاص الكالسيوم، أظهرت دراسة أن الاستهلاك العالي للألياف الغذائية يقلل من فقدان العظام في عنق الفخذ والعمود الفقري القطني لدى كبار السن من الرجال والنساء.

6. تعالج المشاكل الهرمونية