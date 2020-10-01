AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى لمح البصر حيل سريعة تخلصك من أعراض البواسير المزعجة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يصاب الكثير بالبواسير لأسباب عديدة أبرزها السمنة والعامل الوراثى إليك أسباب الإصابة بالبواسير وحيل للتقليل من أعراضها المزعجة وعلاجها بطرق مختلفة.

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى تعد أبرز الاسباب الاخرى للبواسير زيادة الضغط في أسفل المستقيم ورفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم 
و السمنة وزيادة الوزن  والإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن  والجلوس لفترات طويلة  وعدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية

علاج البواسير
يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما نصح بها موقع thehealthy.. إليك علاج منزلي للبواسير. 

الثلج
لتخفيف البواسير الملتهبة يمكن وضع مكعب من الثلج فى منشفة ووضعه على منطقة البواسير  

جل الصبار 
يتم دهن البواسير  بجل الصبار وتركه حتى يجف.

عصير الليمون 
لتقوية الشعيرات الدموية قومى  بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية.

زيت الزيتون 

دهن البواسير الملتهبة بزيت الزيتون يساعد على علاج البواسير الملتهب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون جراحة.. تخلصى من البواسير بـ طرق منزلية سريعة

أبرزها حمل الأثقال.. أسباب صادمة للإصابة بالبواسير.. بحيل مجربة ومضمونة طرق سريعة لعلاجها فورا وبدون جراحة.. أطعمة ومشروبات تخلصك من الألم

بدون جراحة وبطرق طبيعية.. تخلصى من ألم البواسير

فى لمح البصر .. حيل مذهلة تخلصك من البواسير

بشرة خالية من العيوب.. بـ 4 أنواع من مكعبات الثلج

حيل مذهلة تخلصك من ألم البواسير فى لمح البصر

ترشيحاتنا

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

‏ بكل حب نرحب بيك.. محمود فايز يرحب بـ بيتسو موسيماني.. شاهد

بـ تسريحة شعر مختلفة.. ليلى علوي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

"ما لا يحمد عقباه".. أردوغان يقع في ورطة مع روسيا بعد إسقاط طائرة أرمينية

دون أدوية.. نوعان من الفواكه يقضيان على حب الشباب خلال أيام

تعرف على فوائد البصل المسلوق

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة