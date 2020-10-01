فى لمح البصر حيل سريعة تخلصك من أعراض البواسير المزعجة

يصاب الكثير ب البواسير لأسباب عديدة أبرزها السمنة والعامل الوراثى إليك أسباب الإصابة بالبواسير وحيل للتقليل من أعراضها المزعجة وعلاجها بطرق مختلفة.





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وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى تعد أبرز الاسباب الاخرى لل بواسير زيادة الضغط في أسفل المستقيم ورفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم

و السمنة وزيادة الوزن والإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن والجلوس لفترات طويلة وعدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية



علاج البواسير



يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية، كما نصح بها موقع thehealthy.. إليك علاج منزلي للبواسير.







الثلج



لتخفيف البواسير الملتهبة يمكن وضع مكعب من الثلج فى منشفة ووضعه على منطقة البواسير





جل الصبار

يتم دهن البواسير بجل الصبار وتركه حتى يجف.





عصير الليمون

لتقوية الشعيرات الدموية قومى بوضع قطع قطنية نظيفة في عصير الليمون وتمريرها على المنطقة الشرجية.



