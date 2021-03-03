علاج البواسير الخارجية بالأدوية والعلاجات المنزلية

1- تناول أطعمة غنية بالألياف:

ومن أبرز طرق إخفاء البواسير الخارجية تناوَل المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة؛ حيث ان القيام بذلك يلين البراز ويزيد حجمه؛ مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي يمكنه أن يسبب الإصابة بالبواسير.





2- تناول الكثير من السوائل:

ويعتبر تناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى يوميًّا طريقة فعالة في كيفية التخلص من البواسير الخارجية والمساعدة في الحفاظ على البراز لينًا.





3- تناول المكملات الغذائية المحتوية على الألياف:

ولا يحصل معظم الأشخاص في نظامهم الغذائي على ما يكفي من الكمية الموصى بها من الألياف 20 إلى 30 جراما في اليوم، أوضحت الدراسات أن المكملات الغذائية المحتوية على الألياف و المتاحة دون وصفة طبية تحسن من الأعراض العامة ونزيف البواسير





وإذا استخدمت المكملات الغذائية المحتوية على الألياف، فاحرص على تناول ثمانية أكواب على الأقل من الماء أو السوائل الأخرى يوميًّا. وإلا فقد تسبب المكملات الغذائية الإمساك أو تزيده سوءًا.





4- تجنب الإجهاد أثناء التبرز:

يشكل الإجهاد وحبس النفس أثناء محاولة التبرز ضغطًا أكبر على الأوردة في المستقيم السفلي.





5- اذهب إلى الحمام حالما تشعر بالحاجة إلى التبرز:

وإذا انتظرت قبل التبرز وزالت الحاجة لذلك، فقد يجف البراز ويصبح مروره أصعب.





6- ممارسة التمارين الرياضية:

حافظ على نشاطك للمساعدة في الوقاية من الإمساك وتقليل الضغط على الأوردة، والذي قد يحدث نتيجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية أيضًا على فقدان الوزن الزائد الذي قد يُسهم في حدوث البواسير.





7- تَجَنَّبِ الجلوس لفترات طويلة:

ويعتبر الجلوس لفترات طويلة، خاصة على المرحاض مشكلة كبير؛ حيث أنه يزيد من الضغط على أوردة الشرج.