علاج البواسير الخارجية بالأدوية والعلاجات المنزلية

ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء
ويتساءل السيدات عن ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء، ويعتمد العلاج في التخلص من العلامات والأعراض كـ الحكة أو التهيج في منطقة الشرج، والشعور بألم أو بعدم الراحة، والتورم حول فتحة الشرج، والنزيف .
وغالبًا ما تزول أعراض البواسير في غضون أسبوع باستخدام هذه علاج البواسير الخارجية، ويجب مراجعة طبيبك إذا لم تتحسن في خلال أسبوع أو قبل ذلك إذا كان لديك ألم حاد أو نزيف.
وللرد على التساؤل حول ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء، فعادةً ما يتم تسكين الألم الخفيف وتورم والتهاب البواسير باستخدام العلاجات المنزلية، ومن أهم طرق علاج البواسير الخارجية عند النساء، ما يلي:
1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف:
يمكن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة؛ حيث ان القيام بذلك يلين البراز ويزيد حجمه؛ مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي قد يزيد أعراض البواسير المتواجدة، لذا يجب إضافة إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب المشكلات المتعلقة بالغازات.
2- استخدام العلاجات الموضعية:
وضعْ كريم البواسير الذي يُصرَف دون وصفة طبية والذي يحتوي على هيدروكورتيزون، أو استخدم ضمادات تحتوي على الهماميليس أو عامل مُخدِّر.
3- الجلوس بانتظام في حمام دافئ:
اجلس في ماء دافئ دون وضع أي إضافات لمدة 10 إلى 15 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
4- تناول مسكنات الألم عن طريق الفم:
ويمكنك استخدام الأسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى)، الأسبرين أو الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وأدوية أخرى) مؤقتًا للمساعدة في تخفيف شعورك بعدم الارتياح.
علاج البواسير الخارجية المتجلطة
قد يتمكَّن طبيبك من علاج البواسير الخارجية المتجلطة، وقد يتضمن تشخيص البواسير الداخلية فحص القناة الشرجية والمستقيم، حيث يمكن الفحص بالإصبع، او بصريا.
ويقوم الطبيب بإدخال إصبعًا في المستقيم لكي يقوم بـ علاج البواسير الخارجية المتجلدة، وذلك بعد ارتداء قفاز طبي مُزلق. ويتمكن الطبيب خلال ذلك من الكشف عن وجود أي شيء غير معتاد، مثل الزوائد.
أما بالنسبة للفحص البصري نظرًا لكون البواسير الداخلية عادةً ملساء للغاية لدرجة عدم الشعور بها خلال فحص المستقيم، فقد يفحص طبيبك الجزء السفلي من القولون والمستقيم مستخدمًا منظار الشرج أو منظار المستقيم أو المنظار السيني، لكي يحدد طرق علاج البواسير الخارجية المتجلطة.
وقد يقوم الطبيب بـ علاج البواسير الخارجية امتجلطة ببعض الخطوات وبحسب طبيعة ومدى ظهور الأعراض على المريض، ومن أبرز طرق علاجها، ما يلي :
1- ربط الشريط المطاطي:
يضع طبيبك شريطًا أو شريطين من المطاط الصغير حول قاعدة البواسير الداخلية لقطع الدورة الدموية. يذبل الباسور ويسقط في غضون أسبوع، ويمكن أن يكون ربط البواسير مزعجًا ويسبب نزيفًا قد يبدأ بعد يومين إلى أربعة أيام من الإجراء ولكنه نادرًا ما يكون شديدًا. في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث مضاعفات أكثر خطورة.
2- الحقن :
يقوم طبيبك بحقن محلول كيميائي في أنسجة البواسير بكس سقوم بتقليص حجمها، في حين أن الحقن يسبب القليل من الألم أو لا يسبب أي ألم ، فقد يكون أقل فعالية من ربط الشريط المطاطي.
3- التخثر:
وبالنسبة للأشعة تحت الحمراء أو الليزر تستخدم تقنيات التخثر الليزر أو الأشعة تحت الحمراء أو الحرارة، إلا ان له آثار جانبية قليلة وعادة ما يسبب القليل من الانزعاج.
3- استئصال البواسير:
باختيار إحدى التقنيات المختلفة في علاج البواسير الخارجية المتجلطة، يقوم الجراح بإزالة الأنسجة الزائدة التي تسبب النزيف، يمكن إجراء الجراحة بتخدير موضعي مصحوب بتخدير نصفي أو تخدير عام.
يعتبر استئصال البواسير الطريقة الأكثر فعالية وكاملة لعلاج البواسير الشديدة أو المتكررة. يمكن أن تشمل المضاعفات صعوبة مؤقتة في إفراغ المثانة ، مما قد يؤدي إلى التهابات المسالك البولية. تحدث هذه المضاعفات بشكل رئيسي بعد التخدير النخاعي.
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مدة علاج البواسير الخارجية
وغالبًا ما تستغرق مدة علاج البواسير الخارجية والتخلص من أعراض البواسير في غضون أسبوع ، ولكن يجب مراجعة طبيبك إذا لم تتحسن في خلال أسبوع أو قبل ذلك إذا كان لديك ألم حاد أو نزف.
ويمكن الإعتماد في تقليص مدة علاج البواسير الخارجية عبر استخدام مسكنات الألم الخفيفة، واستخدام العلاجات المنزلية للتخلص من التهاب البواسير، ومن أبرز طرق علاج البواسير الخارجية، ما يلي:
1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف:
ويمكن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة؛ حيث ان القيام بذلك يلين البراز و يزيد حجمه ويقلل من مدة علاج البواسير الخارجية، مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي قد يزيد أعراض البواسير المتواجدة، لذا يجب إضافة إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب المشكلات المتعلقة بالغازات.
2- استخدام العلاجات الموضعية:
وضعْ كريم البواسير الذي يُصرَف دون وصفة طبية يقلل من مدة علاج البواسير الخارجية، والذي يحتوي على هيدروكورتيزون، أو استخدم ضمادات تحتوي على الهماميليس أو عامل مُخدِّر.
3- الجلوس بانتظام في حمام دافئ:
اجلس في ماء دافئ دون وضع أي إضافات لمدة 10 إلى 15 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم لتقليل مدة علاج البواسير الخارجية، ويمكن وضع حمام المقعدة فوق المرحاض.
4- تناول مسكنات الألم عن طريق الفم:
ويمكنك استخدام الأسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى)، الأسبرين أو الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وأدوية أخرى) مؤقتًا للمساعدة في تخفيف شعورك بعدم الارتياح.
كيف تختفي البواسير الخارجية
وحو كيف تختفي البواسير الخارجية فـ يعتمد العلاج في التخلص من العلامات والأعراض كـ الحكة أو التهيج في منطقة الشرج، والشعور بألم أو بعدم الراحة، والتورم حول فتحة الشرج، والنزف .
وغالبًا ما تزول أعراض البواسير في غضون أسبوع لكي تختفي البواسير الخارجية، ولكن يجب مراجعة طبيبك إذا لم تتحسن في خلال أسبوع أو قبل ذلك إذا كان لديك ألم حاد أو نزف.
وبالنسبة لـ كيفية اختفاء البواسير الخارجية، فعادةً ما يتم تسكين الألم الخفيف وتورم والتهاب البواسير باستخدام العلاجات المنزلية، ومن أهم طرق علاج البواسير الخارجية عند النساء، ما يلي:
1- تناول أطعمة غنية بالألياف:
ومن أبرز طرق إخفاء البواسير الخارجية تناوَل المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة؛ حيث ان القيام بذلك يلين البراز ويزيد حجمه؛ مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي يمكنه أن يسبب الإصابة بالبواسير.
2- تناول الكثير من السوائل:
ويعتبر تناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى يوميًّا طريقة فعالة في كيفية التخلص من البواسير الخارجية والمساعدة في الحفاظ على البراز لينًا.
ويعتبر تناول من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى يوميًّا طريقة فعالة في كيفية التخلص من البواسير الخارجية والمساعدة في الحفاظ على البراز لينًا.
3- تناول المكملات الغذائية المحتوية على الألياف:
ولا يحصل معظم الأشخاص في نظامهم الغذائي على ما يكفي من الكمية الموصى بها من الألياف 20 إلى 30 جراما في اليوم، أوضحت الدراسات أن المكملات الغذائية المحتوية على الألياف و المتاحة دون وصفة طبية تحسن من الأعراض العامة ونزيف البواسير.
وإذا استخدمت المكملات الغذائية المحتوية على الألياف، فاحرص على تناول ثمانية أكواب على الأقل من الماء أو السوائل الأخرى يوميًّا. وإلا فقد تسبب المكملات الغذائية الإمساك أو تزيده سوءًا.
4- تجنب الإجهاد أثناء التبرز:
يشكل الإجهاد وحبس النفس أثناء محاولة التبرز ضغطًا أكبر على الأوردة في المستقيم السفلي.
5- اذهب إلى الحمام حالما تشعر بالحاجة إلى التبرز:
وإذا انتظرت قبل التبرز وزالت الحاجة لذلك، فقد يجف البراز ويصبح مروره أصعب.
6- ممارسة التمارين الرياضية:
حافظ على نشاطك للمساعدة في الوقاية من الإمساك وتقليل الضغط على الأوردة، والذي قد يحدث نتيجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، ويمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية أيضًا على فقدان الوزن الزائد الذي قد يُسهم في حدوث البواسير.
7- تَجَنَّبِ الجلوس لفترات طويلة:
ويعتبر الجلوس لفترات طويلة، خاصة على المرحاض مشكلة كبير؛ حيث أنه يزيد من الضغط على أوردة الشرج.
علاج البواسير بالثوم
يمكن أن تؤثر مشاكل البواسير على أي شخص في أي وقت، ولكن هل يمكن علاج البواسير بالثوم؛ حيث يمكن للكثير من الناس كـ طلاب الجامعات وموظفي المكاتب والرياضيين والجميع تقريبًا يمكنهم تجربة الم البواسير في مرحلة ما من حياتهم، إلا انه يمكن لبعض الحيل في علاج البواسير.
ويمكن علاج البواسير بالثوم؛ حيث انها من بين الحيل البسيطة التي يمكنك القيام به في المنزل لكي تساعدك في تخفيف الأعراض والتخلص من مشكلة البواسير تماما دون اللجوء إلى الجراحة.
ويعتبر استخدام علاج البواسير بالثوم فعال للغاية، وذلك نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات؛ حيث يستخدم الثوم لعلاج البواسير لأنه يقضي تمامًا على العدوى في الأوردة ويزيل أي التهاب لاحق.
بالإضافة إلى ان علاج البواسير بالثوم يساعد في تقليل "النتوءات" الباسورية ولا يسبب أي إزعاج أو ألم بعد استخدامه، وهو أمر يبحث عنه مرضى البواسير، وفيما يلي سنقوم بنقل طريقة استخدام الثوم في علاج البواسير
وصفة معجون الثوم علاج البواسير :
1- اخلطي ملعقة صغيرة من العسل و 20 جرام من الثوم المفروم و 50 مل من الحليب.
2- أغلي الخليط مع التقليب المستمر، حتى تذوب كل مكونات الخليط، ويمكن تحقيق ذلك عبر نقع الثوم لمدة 3 ساعات.
3- ضعي المرهم على سدادة قطنية و استخدميه قبل النوم، يمكنك أيضًا ببساطة تليين عقدة البواسير الملتهبة وعلاج البواسير بالثوم و باستخدام هذا الخليط.