علاج البواسير بـ طرق منزلية سريعة وذات مفعول سحري

أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها عوامل وراثية، ومنها ممارسة رياضة حمل الأثقال، وقد تحدث بسبب السمنة والولادة الطبيعية.
وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى تحدث البواسير نتيجة زيادة الضغط في أسفل المستقيم أو حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة
والجلوس مدة طويلة
على الجانب الآخر يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.
وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون
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علاجات سريعة للبواسير
عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة
الألوفيرا
يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه.
حمام دافئ مع ملح ابسوم
تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .