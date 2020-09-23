علاج البواسير بـ طرق منزلية سريعة وذات مفعول سحري

وفقًا لموقع بولد سكاى الهندى تحدث البواسير نتيجة زيادة الضغط في أسفل المستقيم أو حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة

و الجلوس مدة طويلة

على الجانب الآخر يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.