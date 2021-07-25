ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء في المنزل

ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء.. سؤال يبحث عنه الكثير من السيدات خاصة مع تقدم العمر وإتمام سن الخمسين، بسبب الضغط على الأوردة في منطقة الشرج، أو لعوامل وراثية.

وأشارت دراسة وفقًا لموقع timesnownews ، أن السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالبواسير، بسبب الضغط التي تعاني منه في البطن والذي يكون نتيجته تضخم الأوردة البارزة في منطقة الشرج.

وأفادت التقارير الطبية، أن الإصابة بالبواسير لا يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة حيث يحتاج المريض فقط إلى المتابعة مع الطبيب في الحالات الحرجة، أو اتباع بعض العلاجات المنزلية.

أسباب البواسير عند النساء

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ البواسير، والتي يمكن تجنبها أو تغييرها فورًا، يمكن التعرف على أسباب البواسير خلال النقاط التالية..

1- الجلوس لفترات طويلة.

2- الإصابة بالإمساك.

3- السمنة.

4- الضغط والتوتر والقلق.

القضاء على البواسير الخارجية نهائيا

العلاجات المنزلية من أشهر الطرق التي يمكن اتباعها لـ علاج البواسير الخارجية عند النساء، بعد الشعور بأعراضها والتي تتمثل في ألم حول فتحة الشرج، و صعوبة في الجلوس، وحركة الأمعاء المؤلمة.

1- زيت جوز الهند

قدم تقرير وفقًا لموقع “timesnownews”، أن استخدام زيت جوز الهند من العلاجات الفعالة للبواسير الخارجية، حيث يمكن بدء استخدامه فور الشعور بأعراض البواسير وذلك عن طريق وضعه على المنطقة المصابة لتقليل التورم.

2- الصبار

من المعروف عن الصبار أنه من العلاجات المنزلية الشهيرة في عالم التجميل والجروح والحروق، لأن فعاليته كبيرة، لاحتوائه على خصائص غنية مضادة للالتهابات، كما أنه فعال في حالات الحك ة والتورم الناجمة عن البواسير، وذلك من خلال تطبيق الصبار على المنطقة المصابة.

3- شرب الماء

من أبرز أسباب البواسير هي جفاف الجسم وعدم شرب الماء أو السوائل بشكل عام، لذلك يجب ترطيب الجسم جيدًا من خلال شرب الماء بكميات كثيرة، للحفاظ على ترطيب منطقة الشرج لعدم حدوث أي تهيجًا أو تورم أثناء البراز.

4- كمادات مثلجة

يمكن أيضًا استخدام كمادات مكعبات الثلج على المنطقة المصابة بـ البواسير حتى قضاء فترة العلاج بالكامل.

5- المناديل الملطفة

يمكن أن تساعد المناديل في الحفاظ على نظافتك دون التسبب في مزيد من التهيج عند الإصابة بالبواسير، كما يمكنك العثور على مناديل بمكونات مهدئة ومضادة للبواسير، مثل البندق الصبار، ولكن يجب أن تتأكد من أن المناديل التي تختارها لا تحتوي على الكحول أو العطور أو أي مهيجات أخرى، يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تفاقم الأعراض بدلاً من تخفيفها.

ويجب وضع مرضى الحساسية في عين الاعتبار عند استخدام أي نوع من العلاجات المنزلية، والتأكد من فعاليتها على المريض دون ضرر وذلك من خلال تطبيق المكون الطبيعي مثل الصبار على جزء صغير على الجلد وتركه لمدة ساعات وانتظار النتيجة على يحدث احمرار أم لا.

مدة علاج البواسير الخارجية

تعتمد مدة علاج البواسير الخارجية على نوعها وأعراضها، حيث تختفي في غضون أيام قليلة في الحالات الخفيفة والصغيرة، ولكن عندما تصاب بالبواسير الداخلية أو كما تسمى المتدلية فإنها تستغرق وقتًا أطول في مرحلة العلاج، حيث يمكن تصل إلى أسبوعين.

علاج البواسير الخارجية المتجلطة

تعد البواسير الخارجية المتجلطة من مضاعفات البواسير، فعند الإصابة بها يجب الاسراع في العلاج، وإلا قدم تؤدي إلى هذه المضاعفات وفي هذا الحالة لا يمكن للعلاجات المنزلية أن تفيد، ويجب الإسراع نحو المتابعة من الأطباء لإجراء عملية جراحية.

ويشعر مريض البواسير الخارجية المتجلطة بنفس أعراض البواسير العادية، ولكن بالإضافة إلى الأعراض الأخرى مثل الحكة الشديدة، والنزيف، والانتفاخ.

كما كشفت التقارير الطبية أن النساء الحوامل هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من البواسير بسبب الضغط الشديد التي تعاني منه.

العلاج الرئيسي للبواسير المخثورة أو المتجلطة، هو إجراء يسمى استئصال الخثرة الخارجية ، والذي يصنع قطعًا صغيرًا في الجلطة ويستنزفها، ويحصل المريض في هذه الحالة على تخدير موضعي لمنعك من الشعور بالألم.

يعمل هذا الإجراء بشكل أفضل إذا كان لديك في غضون ثلاثة أيام بعد ظهور البواسير، ولكن يوجد بعض الآلام التي تشعر بها بعد إجراء العملية.

علاج البواسير بالثوم

الثوم من المكونات الطبيعية التي تستخدم منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض ومن أبرزها البواسير، حيث أنه عامل قوي ومضاد للالتهابات ويعتبر بديًا فعالًا للمضاد الحيوي، وفعال جدًا في حالات البواسير بكل أنواعها.

ونصح تقرير وفقًا لموقع “pristyncare”، بتطبيق الثوم فور التأكد من الإصابة بـ البواسير لأنه يعزز الدورة الدموية، ويزيل خلايا الجذور الحرة غير الطبيعية أو غير المرغوب فيها.

طرق علاج البواسير بالثوم

1- يمكنك تناول فص ثوم نيئ مع كوب من الحليب الطازج قبل النوم وذلك لترطيب المعدة والجهاز الهضمي ويساعد على مرور البراز بسهولة.

2- كما يمكن وضع فص الثوم على المنطقة المصابة للحصول على فوائده، ويساعد في تقليل البواسير الموجودة في الشرج عن طريق تقليل الالتهاب والعمل كعامل مضاد للبكتيريا.

3- والطريقة الثالثة هي خلط الثوم بزيت جوز الهند، ثم وضعهما على المنطقة لتقليل حجم البواسير.

نود أن ننوه أن جميع المعلومات المذكورة في التقرير ما هي إلا مجموعة دراسات علمية وأبحاث، ويجب الرجوع إلى الطبيب المعالج حالة الإصابة بالبواسير أو قبل استخدام أي نوع من أنواع العلاجات المنزلية.

** المصادر

timesnownews

pristyncare

healthline

