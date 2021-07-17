عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون عملية .. طرق علاج البواسير في المنزل

البواسير
البواسير

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج البواسير في المنزل للتخلص من الشعور الشديد بالألم دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية .


ووفقا لما جاء موقع “ clevelandclinic ” فى كثير من الحالات تختفي البواسير من تلقاء نفسها دون علاج، ولكن فى بعض الحالات الأخرى تستمر أعراض البواسير مثل الألم والنزيف لمدة أسبوع أو أطول قليلاً لذا لابد من استشارة الطبيب واتباع الآليات التى تساعد على علاج البواسير في المنزل.

لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

هل تسبب المشروبات السكرية سرطان القولون لدى البالغين؟

طرق علاج البواسير المنزلية

يعد تطبيق أكثر من وصفة طبية تحتوي على يدوكائين مثل هازل أو الهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة طريقة علاج البواسير الرئيسية.


للمساعدة فى علاج البواسير احرص على الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم.
من أسهل طرق علاج البواسير زيادة تناول الألياف من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

 

احرص على الحصول على ما لا يقل عن 20-35 جرامًا من تناول الألياف يوميًا
اجلس في حمام دافئ حمام لمدة 10 إلى 20 دقيقة في اليوم.
تناول أدوية تليين البراز عن طريق تناول أدوية مسهلة.
تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) للألم والالتهاب.
احرص على استعمال مناديل تواليت مع غسول أو مناديل مبللة قابلة للغسل للتربيت بلطف وتنظيف المؤخرة بعد التبرز، أو استعمل منديل أو قطعة قماش مبللة بالماء وتخلص من المناديل المبللة في سلة المهملات ، وليس عن طريق التنظيف. 

احرص على المناشف بشكل منفصل في الماء الساخن لتجنب انتشار العدوى التي غالبًا ما توجد في البراز.

البواسير علاج البواسير العقاقير طرق علاج البواسير اخبار صحة

موضوعات متعلقة

علشان تتعالج صح.. اكتشف طرق علاج سرطان الشرج

مع الصيام.. 5 نصائح هامة لمواجهة موجة الطقس الحار

بـ 3 طرق.. كيفية علاج حروق روح الخل 

نقص الماء والسهر .. نصائح للعناية بالبشرة في شهر رمضان

ترشيحاتنا

منتخب مصر الأولمبي يصطدم بإسبانيا في مستهل مشواره بطوكيو 2020

دعاء سهيل: السيدات يعانين زيادة الوزن بعد الزواج لهذا السبب ..فيديو

المال الأزرق.. فيس بوك يخصص مليار دولار لهذه الفئة

يوم التروية .. سبب تسميته وأعمال الحجاج فيه وحكم صومه

مختطفة.. والد حلا شيحة يكشف تفاصيل حديثه هاتفيا مع تامر حسني.. فيديو

السعودية.. استمرار هطول الأمطار على العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

أول تعليق من حلا شيحة بعد شطب عضويتها من نقابة الممثلين

مصطفى بكري ينفي وفاة المشير طنطاوي.. ويؤكد: حالته مستقرة والحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ