لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

يعانى عدد كبير من الأشخاص من مشكلة البواسير التى تسبب آلاما قوية يصعب تحملها وبالرغم من أنه انتشارا بصورة كبيرة بين الرجال إلا أنها تصيب النساء أيضا.

وتلعب معرفة أسباب البواسير دورا كبيرا فى تجنب الإصابة بها والوقاية منها وتجنب المعاناة الشديدة منه.

وذكر موقع “clevelandclinic ” أن من أهم أسباب البواسير هو المعاناة من الإجهاد والضغط على الأوردة في فتحة الشرج أو المستقيم ، مما يؤدي إلى حدوث البواسير وقد يعتقد المريض فى البداية أنها دوالي تصيب مؤخرة.

يمكن لأي نوع من الإجهاد الذي يزيد الضغط على البطن أو الأطراف السفلية أن يتسبب في تورم الأوردة الشرجية والمستقيم والتهابها، وقد تتطور البواسير بسبب وجود مشكلة ما:

ضغط الحوض من زيادة الوزن وخاصة أثناء الحمل.

الضغط بشدة للحصول على حركة الأمعاء بسبب الإمساك.

الاجهاد لرفع الأشياء الثقيلة أو رفع الأثقال.

أمراض تسبب البواسير



توجد بعض الأمراض التى تسبب الإصابة بالبواسير عند تدهور حالة المريض ومنها اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة حيث تسبب نزيفًا في المستقيم وأعراضًا أخرى مشابهة للبواسير وبعض هذه الاضطرابات تهدد الحياة، تشمل أمراض الأمعاء التي يمكن أن تسبب النزيف والبواسير:

- المعاناة من سرطان القولون

- وجود مرض كرون

- المعاناة من التهاب القولون التقرحي



أعراض البواسير



نادرًا ما تسبب البواسير الداخلية ألمًا وعادة لا يمكن الشعور بها إلا إذا تدلَت ويوجد نوع من البواسير الداخلية لايظهر أى أعراض و لا يعرف الأشخاص أنهم مصابون بها لأنهم لا يعانون من أعراض.

والمصاب بـ البواسير الداخلية قد يتعرض للمعاناة من نزيف بسيط يظهر على ورق التواليت أو في البراز أو حوض المرحاض نتيجة وجوةد نزيف في المستقيم ويشعر بـ البواسير منتفخة خارج فتحة الشرج مما يسبب الما شديدا خاصة عند الجلوس.

تشمل علامات البواسير الخارجية:

- وجود حكة في منطقة الشرج

- وجود كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تشعر بألم أو رقة.

- المعاناة من ألم أو وجع في فتحة الشرج خاصة عند الجلوس والنوم على الظهر.

- خروج نزيف من المستقيم خاصة عند التبرز.

