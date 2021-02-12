مرض كل العصور.. تعرف على البواسير وأشهر أنواعها

تعد البواسير من المشكلات الصحية الشائعة وبالرغم من هذا الا ان كثيرون لايعرفون ماهى البواسير ولا المعلومات الاساسية عنها.





وفى هذا التقرير نعرض ابرز المعلومات عن البواسير والفرق بين الداخلى والخارجى، وفقا لما اورده موقع " onhealth"









البواسير عبارة عن كتل من الأوعية الدموية المتوسعة (المتضخمة) في فتحة الشرج والمستقيم السفلي، والمستقيم هو آخر منطقة في الأمعاء الغليظة قبل أن يخرج إلى فتحة الشرج، الشرج هو نهاية الجهاز الهضمي حيث يخرج البراز من الجسم.





تنتفخ البواسير أحيانًا عندما تتضخم الأوردة وتصبح جدرانها مشدودة ورقيقة ومتهيجة بسبب مرور البراز، تصنف البواسير إلى فئتين عامتين:





داخلي ، ناشئ في المستقيم

خارجي ، ناشئ في فتحة الشرج.

تسببت البواسير في الألم والتهيج عبر تاريخ البشرية، وتأتي الكلمة من اليونانية ، "البواسير" ، وتعني الأوردة التي يمكن أن تفرغ الدم إذا كنت تعاني من نوبة ألم البواسير ، فأنت لست وحدك. تشير التقديرات إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص سيصابون بالبواسير في مرحلة ما من حياتهم، حتى نابليون كان يعاني من البواسير التي شتته بألم شديد أثناء هزيمته في واترلو.





تضخم أعراض البواسير

يرتبط تضخم البواسير بأعراض مثل









تصريف المخاط

حرق في فتحة الشرج

ألم حاد

الإحساس بأن الأمعاء ليست فارغة

نزيف بدون ألم.





وشرح خبراء الطب مصدر ألم البواسير ، وما هو شعور البواسير ، وكيف يتم تشخيصها. ثم سوف تكتشف العلاجات المختلفة للبواسير سواء في المنزل أو في المستشفى ، إلى جانب السمات الإيجابية والعيوب لكل علاج من علاج البواسير.





تجلس البواسير الداخلية في البطانة الداخلية للمستقيم.

البواسير الداخلية

تقع البواسير الداخلية في البطانة الداخلية للمستقيم ولا تكون واضحة إلا إذا كانت متضخمة بشكل كبير ، وفي هذه الحالة يمكن الشعور بها. عادة ما تكون البواسير الداخلية غير مؤلمة وتصبح ظاهرة لأنها تسبب نزيفًا مستقيميًا مع حركة الأمعاء.





تتدلي البواسير الداخلية أحيانًا أو تبرز خارج فتحة الشرج. إذا كان الأمر كذلك ، فقد تتمكن من رؤيتها أو الشعور بها على أنها طبقات رطبة من الجلد ذات لون وردي أكثر من المنطقة المحيطة. قد تؤلم هذه البواسير المتساقطة لأن فتحة الشرج كثيفة بأعصاب حساسة للألم. عادة ما تنحسر هذه البواسير المنزلق في المستقيم من تلقاء نفسها. إذا لم يفعلوا ذلك ، فيمكن دفعهم بلطف إلى مكانهم.





توجد البواسير الخارجية تحت الجلد الذي يحيط بالشرج.

البواسير الخارجية

تقع البواسير الخارجية تحت الجلد الذي يحيط بالشرج ، وهي أقل من البواسير الداخلية. يمكن الشعور بها عندما تنتفخ ، وقد تسبب





متلهف، متشوق

ألم

نزيف مع حركة الأمعاء.

إذا تدلَّى البواسير الخارجية إلى الخارج (عادةً أثناء مرور البراز) ، يمكنك رؤيته والشعور به.





تتشكل جلطات الدم أحيانًا داخل هذا النوع من البواسير الساقطة ، والتي يمكن أن تسبب حالة مؤلمة للغاية تسمى تجلط الدم، إذا أصيب الباسور بالجلطة ، فقد يبدو مخيفًا إلى حد ما ، ويتحول إلى اللون الأرجواني أو الأزرق ، وقد ينزف.





على الرغم من ظهورها ، عادة ما تكون البواسير المخثرة غير خطيرة ، على الرغم من أنها قد تكون مؤلمة للغاية، سوف يتحلون من تلقاء أنفسهم في غضون أسبوعين. إذا كان الألم لا يطاق ، يمكن لطبيبك عادة إزالة الجلطة الدموية من البواسير المخثرة ، مما يوقف الألم.



