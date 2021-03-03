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مرأة

بـ 4 حيل.. علاج البواسير الخارجية عند النساء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:01 ص
ماهو علاج البواسير
ماهو علاج البواسير الخارجية عند النساء
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آية التيجي

يتساءل السيدات عن ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء، ويعتمد العلاج في التخلص من العلامات والأعراض كـ  الحكة أو التهيج في منطقة الشرج، والشعور بألم أو بعدم الراحة، والتورم حول فتحة الشرج، والنزيف .

وغالبًا ما تزول أعراض البواسير في غضون أسبوع باستخدام علاج البواسير الخارجية، ويجب مراجعة طبيبك إذا لم تتحسن في خلال أسبوع أو قبل ذلك إذا كان لديك ألم حاد أو نزيف.

وللرد على التساؤل حول ما هو علاج البواسير الخارجية عند النساء، فعادةً ما يتم تسكين الألم الخفيف وتورم والتهاب البواسير باستخدام العلاجات المنزلية، ومن أهم طرق علاج البواسير الخارجية عند النساء، ما يلي:

1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف :
يمكن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة؛ حيث ان القيام بذلك يلين البراز ويزيد حجمه؛ مما يساعدك في تجنب الإجهاد أثناء التغوط الذي قد يزيد أعراض البواسير المتواجدة، لذا يجب إضافة إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب المشكلات المتعلقة بالغازات.

2- استخدام العلاجات الموضعية :
وضعْ كريم البواسير الذي يُصرَف دون وصفة طبية والذي يحتوي على هيدروكورتيزون، أو استخدم ضمادات تحتوي على الهماميليس أو عامل مُخدِّر.

3- الجلوس بانتظام في حمام دافئ :
اجلس في ماء دافئ دون وضع أي إضافات لمدة 10 إلى 15 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

4- تناول مسكنات الألم عن طريق الفم :
ويمكنك استخدام الأسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى)، الأسبرين أو الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وأدوية أخرى) مؤقتًا للمساعدة في تخفيف شعورك بعدم الارتياح.

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