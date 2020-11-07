بدون جراحة.. أسرع طرق للتخلص من البواسير

أسباب عديدة للإصابة بالبواسير وتتمثل في الإصابة بالإمساك الشديد والحمل.
إليك علاجات سريعة تخلصك منها ونصائح تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير وعلاجات سريعة للبواسير.
أسباب البواسير
وفقا لموقع "برايت سايد"، فإن أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وتحدث البواسير نتيجة عدة أسباب منها زيادة الضغط في أسفل المستقيم أو حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم وزيادة الوزن والسمنة والجلوس مدة طويلة.
يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.
وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
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علاجات سريعة للبواسير
وتعد من أسرع العلاجات التى تخلصك من ألم البواسير الحمامات الدافئة حيث تهدئ تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض
وقد قدمت استشاري التغذية سهام سوقية مجموعة من النصائح التي تساهم فى الحد من الإصابة بـ البواسير.
-الاهتمام بشكل أساسي بتناول الخضار بكل اشكالها و بالأخص الورقية.
- اضافة الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لأن الإسراع المفرط يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ
- شرب الكثير من الماء لتجنب الإمساك.
-تجنب تناول الدسم و الدهون الضارة و الحلويات