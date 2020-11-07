بدون جراحة.. أسرع طرق للتخلص من البواسير

يمكن التخلص من الآثار المزعجة للبواسير من خلال تناول الخضراوات الورقية بكثرة وكلما أمكنك لتسهيل الهضم.

وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

وتناول مشروبات هادئة على المعدة وخفيفة ودافئة كالكراوية والينسون وعدم تناول الأطعمة الحارة وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

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وتعد من أسرع العلاجات التى تخلصك من ألم البواسير الحمامات الدافئة حيث تهدئ تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض