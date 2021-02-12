علاج البواسير في المنزل وطرق التعامل الطبي

تعد البواسير من اكثر المشكلات المزعجة التى تنتشر الاصابة بها بين الرجال بشكل كبير ولكن هذا لا يمنع ان بعض النساء عرضة للاصابة بهذا المرض.





طرق علاج البواسير





اليكم ابرز طرق علاج البواسير وفقا لما جاء فى موقع "مايو كلينك ".





العلاجات المنزلية للبواسير





اذا كانت المشكلة فى بدايتها او درجة بسيطة يمكنك تخفيف الألم والتورم والتهاب البواسير بالعلاجات المنزلية، وهى:





تناول الأطعمة الغنية بالألياف و الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، يؤدي القيام بذلك إلى تليين البراز وزيادة حجمه ، مما يساعدك على تجنب الإجهاد الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض من البواسير الموجودة، أضف الألياف إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب مشاكل الغازات.





استخدم العلاجات الموضعية. ضع كريم البواسير بدون وصفة طبية أو تحميلة تحتوي على هيدروكورتيزون ، أو استخدم ضمادات تحتوي على بندق الساحرة أو عامل مخدر.





نقع بانتظام في حمام دافئ أو حمام المقعدة. انقع منطقة الشرج في ماء دافئ عادي لمدة 10 إلى 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. يتم وضع حمام المقعدة فوق المرحاض.





تناول مسكنات الألم عن طريق الفم. يمكنك استخدام الأسِيتامينُوفين (تايلينول ، وأدوية أخرى) ، أو الأسبرين ، أو الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) مؤقتًا للمساعدة في تخفيف انزعاجك.





مع هذه العلاجات ، غالبًا ما تختفي أعراض البواسير في غضون أسبوع. راجع طبيبك في غضون أسبوع إذا لم تشعر بالراحة ، أو قبل ذلك إذا كنت تعاني من ألم شديد أو نزيف.





أدوية علاج البواسير









إذا كانت البواسير تسبب لك إزعاجًا خفيفًا فقط ، فقد يقترح طبيبك استخدام كريمات أو مراهم أو تحاميل أو ضمادات بدون وصفة طبية. تحتوي هذه المنتجات على مكونات مثل البندق أو الهيدروكورتيزون واليدوكائين ، والتي يمكن أن تخفف الألم والحكة بشكل مؤقت.





لا تستخدم كريم الستيرويد دون وصفة طبية لأكثر من أسبوع ما لم يوجهك طبيبك لأنه يمكن أن يرقق بشرتك.





استئصال الخثرة الخارجية للبواسير





إذا تشكلت جلطة دموية مؤلمة (تجلط الدم) داخل البواسير الخارجية ، فيمكن لطبيبك إزالة البواسير ، والتي يمكن أن توفر راحة فورية. هذا الإجراء ، الذي يتم إجراؤه تحت تأثير التخدير الموضعي ، يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من تطور الجلطة.





التعامل الطبي مع البواسير





للنزيف المستمر أو البواسير المؤلمة ، قد يوصي طبيبك بإحدى الإجراءات طفيفة التوغل الأخرى المتاحة. يمكن إجراء هذه العلاجات في عيادة طبيبك أو في العيادات الخارجية الأخرى ولا تتطلب عادةً تخديرًا.





ربط الشريط المطاطي : يضع طبيبك شريطًا أو شريطين من المطاط الصغير حول قاعدة البواسير الداخلية لقطع الدورة الدموية. يذبل الباسور ويسقط في غضون أسبوع.





يمكن أن يكون ربط البواسير مزعجًا ويسبب نزيفًا قد يبدأ بعد يومين إلى أربعة أيام من الإجراء ولكنه نادرًا ما يكون شديدًا. في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث مضاعفات أكثر خطورة.





الحقن : يقوم طبيبك بحقن محلول كيميائي في أنسجة البواسير لتقليصها. في حين أن الحقن يسبب القليل من الألم أو لا يسبب أي ألم ، فقد يكون أقل فعالية من ربط الشريط المطاطي.





التخثر - الأشعة تحت الحمراء أو الليزر أو القطبين. تستخدم تقنيات التخثر الليزر أو الأشعة تحت الحمراء أو الحرارة. تسبب البواسير الداخلية الصغيرة النازفة تصلب وتذبل. التخثر له آثار جانبية قليلة وعادة ما يسبب القليل من الانزعاج.

الإجراءات الجراحية.





تحتاج نسبة صغيرة فقط من المصابين بالبواسير إلى الجراحة . ومع ذلك ، إذا لم تنجح الإجراءات الأخرى أو كان لديك بواسير كبيرة ، فقد يوصي طبيبك بأحد الإجراءات التالية:





استئصال البواسير . باختيار إحدى التقنيات المختلفة ، يقوم الجراح بإزالة الأنسجة الزائدة التي تسبب النزيف، يمكن إجراء الجراحة بتخدير موضعي مصحوب بتخدير نصفي أو تخدير عام.





يعتبر استئصال البواسير الطريقة الأكثر فعالية وكاملة لعلاج البواسير الشديدة أو المتكررة. يمكن أن تشمل المضاعفات صعوبة مؤقتة في إفراغ المثانة ، مما قد يؤدي إلى التهابات المسالك البولية. تحدث هذه المضاعفات بشكل رئيسي بعد التخدير النخاعي.





يشعر معظم الناس ببعض الألم بعد العملية ، والتي يمكن أن تخففها الأدوية. قد يساعد أيضًا النقع في حمام دافئ.





تدبيس البواسير . هذا الإجراء ، الذي يسمى تثبيت البواسير بالتدبيس ، يمنع تدفق الدم إلى أنسجة البواسير. عادة ما يستخدم فقط للبواسير الداخلية.





يتضمن التدبيس عمومًا ألمًا أقل من استئصال البواسير ويسمح بالعودة المبكرة إلى الأنشطة العادية. وبالمقارنة مع استئصال البواسير ، فقد ارتبط التدبيس بزيادة خطر التكرار وتدلي المستقيم ، حيث يبرز جزء من المستقيم من فتحة الشرج.



