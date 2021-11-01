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محمد جاد: نهدف لدعم التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة.. فيديو

اليوم العالمى للمدن
اليوم العالمى للمدن

قال الإعلامي محمد جاد، إن أمس كان العالم كله يحتفل باليوم العالمى للمدن، والهدف منه نشر التحضر على مستوى العالم ودعم التعاون بين البلدان لاستغلال الفرص المتاحة والتصدي للتحديات الحضارية.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا نهدف أيضاً أن يكون لدينا مدن خالية من الانبعاثات في كل أنحاء العالم.

وفى سياق آخر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للمدن المقام بمدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "تكييف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".

 

وحضر الاحتفال عدد من مسئولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.

وخلال كلمته بالاحتفال قال الدكتور مصطفى مدبولي: "دعونا نتفق جميعاً في البداية على أن المدن رغم كل ما تمثله من تقدم مهم، إلا أنها هي المسئولة عن معظم ظاهرة تغير المناخ، والتي تؤدي إلى العديد من التغيرات في الكرة الأرضية، سواء من حيث ظهور التأثيرات السلبية، مثل: الفيضانات، وحالات الجفاف، والعواصف العنيفة، وفي الواقع تنتج المدن حوالي 70 % من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وهذا هو السبب الرئيسي في أن موضوع اليوم في الأقصر هو "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية والقدرة على مقاومة هذه التغيرات"، وهو يمثل موضوعا مهما للغاية؛ كما يمثل منصة لفتح النقاش بين مسئولي المدن، ورؤساء البلديات، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي، حول كيفية دعم مدننا في تحقيق الالتزام العالمي لخلق عالم خال من الكربون".

وأضاف رئيس الوزراء أن كل ما سبق يستلزم أن نعمل معاً؛ من أجل تحفيز استدامة ومُرونة المدن، من خلال التوسع بالبناء الأخضر، والمساحات الخضراء المفتوحة،  واستثمار الطاقات المتجددة، كما يجب أن يتضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية، والتي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية، مثل: المشي، وركوب الدراجات، والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديقة للبيئة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن مصر تحتفل بـ اليوم العالمي للمدن منذ عام 2008 باستمرار كل عام، وفي هذه النسخة؛ يقام الاحتفال بمدينة الأقصر.

وأضاف فرج في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاحتفال باليوم العالمي للمدن في مصر هي شهادة بنجاح الاستراتيجية العمرانية المصرية ليس على المستوى المحلي فقط بل على مستوى العالم أيضا.

وتابع: "نجاح الاستراتيجية العمرانية في مصر تعطي ثقل للقيادة السياسية والاقتصاد المصري على مستوى العالم".

رئيس مجلس الوزراء التغيرات المناخية ليوم العالمى للمدن محمد جاد الدول الاجنبية

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