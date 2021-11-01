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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربي : بدء تفعيل تصنيع أول أوتوبيس كهربائي مصري

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن بدء تفعيل التعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى وهو أتوبيس "SETIBUS" بأيدى مصرية، وهو التعاون الذي يساهم في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر ويساهم في وجود مركبات تحافظ أكثر على البيئة وتحارب التلوث.

وفي ذات الإطار تم تأسيس شركة (مصرية/إماراتية) تحت إسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك بسواعد مصرية وكسابقة أولى فى مصر.

وعكس فيلم "خطوات المستقبل" أيضاً أنه في إطار إتجاه الدولة للتحول الرقمي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة بدأت وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال شركة "General Electric Digital" و"أيقن للتكنولوجيا الرقمية" لتأهيل شباب المهندسين على مستوى الجمهورية بإستخدام أحدث برامج التدريب فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، حيث تستهدف المبادرة تدريب عدد (1000) مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية.

وزارة الإنتاج الحربي MCV أول أوتوبيس كهربائى SETIBUS توطين تكنولوجيا تسويق السيارات

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