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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

124 عامًا.. يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه

يوفنتوس يحتفل بذكرى
يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه

يحتفل نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم، الإثنين، 1 نوفمبر 2021، بمرور 124 عامًا، على ذكرى تأسيسه.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “124 عامًا من الأيقونات..124 عامًا من يوفنتوس!”.

وقال في بيان رسمي احتفالا بذكرى تأسيسيه: “اليوم ليس مثل أي يوم، فأصبح الأول من نوفمبر يومًا مختلفًا منذ عام 1897.. ليس صحيحًا أن العمر مجرد رقم، فاليوم يبلغ نادي يوفنتوس 124 عامًا".

وتابع: “بالنسبة لنا نحن يوفنتوس، فإن 124 عامًا من الأسطورة أمر يميزنا عن هؤلاء الذين لا يعدون جزءًا من عائلة يوفنتوس”.

وأضاف: “يوفنتوس هو حلم امتد لـ124 عامًا، لم يتوقف عند حدود تورينو وإيطاليا لكنه تجاوزها إلى الحدود الأوروبية وهو الأمر الذي أثار قلوب الكثير، وجعلها تنبض بحبه وجعلهم يفرحون، حتى أنه جعلهم يتذمرون عندما تصطدم الكرات بالعارضة بدلًا من أن تسكن الشباك”.

وواصل: “يوفنتوس هو مشروع امتد لـ124 عامًا، مشروع متجدد، متطور وهو ما حدث في السنوات الماضية، حيث الطموح والقدرة على التغلب على أكثر اللحظات تعقيدًا في العالم”.

وأكمل: “إنها رؤية عمرها 124 عامًا، تتضمن القيم التي تُلهمنا جميعًا اليوم وكل يوم: التضحية والجدية والعمل الجاد والطموح”.

وأتم: “عيد ميلاد سعيد يا يوفنتوس!”.

يوفنتوس يوفنتوس يحتفل بذكرى تأسيسه ذكرى تأسيس يوفنتوس 124 عاما من يوفنتوس الدوري الايطالي

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