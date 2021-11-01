ملحق السفارة الأمريكية عن مهرجان الجاز: حدث متعدد الثقافات يجلب أنظار الجمهور للقاهرة

استقبل مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته الـ ١٣ بحفلات غنائية و تكريم و ندوات.

تدعم السفارة الأمريكية هذا العام ثلاثة عروض جاز أمريكية ضمن مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز لتحقيق التواصل بين الفنانين الأمريكيين والمصريين وعشاق موسيقى الجاز، مع فنانين عالميين آخرين كما سيعرض المهرجان فيلمين وثائقيين أمريكيين ويناقش المهرجان أيضا تاريخ دبلوماسية الجاز.

قال ميكيله ريزي الملحق الثقافي بسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة إنها السنة الثانية التى تدعم فيها الولايات المتحدة مهرجان الجاز في القاهرة نظرا لوجود العديد من الفرق الاوروبي مشاركة في المهرجان ويعتبر هذا المهرجان اختبار عظيم فهو حدث متعدد الثقافات يجلب أنظار الجمهور في القاهرة.

وبدأ الحدث منذ عام 2010 ولكن بالطبع إنه أمر رائع حدوثه أيضًا مع الموسيقي المصرية ، فهو حدث يجمعنا حقًا و نريد أن نرى العديد من الدول تنضم معًا للمهرجان وسعداء برعاية الإبداع الفني المصري.

أستطيع حقًا أن أرى أن المهرجان يظهر أهمية موسيقى الجاز في القاهرة ، وأعتقد أن مدير المهرجان محمد صلاح حقًا هو القوة الكامنة وراء المهرجان أتمنى تنظيم المزيد من الأحداث مثل مهرجان الجاز لقد أقام العاملين عن المهرجان في العام الماضي وهذا العام الكثير من الأعمال لإظهاره بأفضل صورة و لكن اختلف العام الماضي عن هذا العام في مشاركة هذه الدورة الكثير من الدول و امتداد فترة المهرجان فالكثير من الفنانين يأتون من كل مكان من الولايات المتحدة و اوروبا و الكثير من المصريين للمشاركة في المهرجان العالمي