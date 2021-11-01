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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر حيثيات حكم مجازاة مسئولين بالشباب والرياضة في قضية بدل السفر

أرشيفية
أرشيفية

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حيثيات حكمها ، في قضية تآديبي مسئولين سابقين وموظفين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، والمرتكبين لبعض المخالفات ، والمتهم الأول منهك بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها ، وصرف باقي المحالين لبدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألف و٧٧٤ جنيه دون وجه حق .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

جاءت الحيثيات ، تتضمن أن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال اللائحة الداخلية للجنة الرياضية جعلت صرف بدل الانتقال مرهونا بالانتقال بالفعل لمزاولة مأمورية محددة لصالح اللجنة على أن يقدم من قام بالانتقال المستندات الدالة على الانتقال، وأنه لا يجوز صرف بدل انتقال ثابت لأعضاء اللجنة، كما لايجوز الصرف دون تقديم المستندات الدالة على الانتقال.

وإذ عرض المحال التاسع على أعضاء مجلس إدارة اللجنة صرف بدل انتقال ثابت لكل منهم ووافقوا جميعا على صرف هذا البدل؛ فإنهم يكونوا بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا صريح نصوص لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ولائحة اللجنة الرياضية، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة فى شأنهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.  
 

في قضية تخصيص أجهزة حاسب آلي بالمخالفة.. أحكام تأديبية لمسئولين بالشباب والرياضة

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ولا يغير من ثبوت المخالفة فى شأن المحالين ما دفع به المحالون من الأول حتى السابع من أنهم مجرد سلطة اعتماد وقد اعتمدوا ما عرضه عليهم المحال التاسع بصفته أمين الصندوق، ذلك أن الاعتماد فى جميع الأحوال يجب أن يسبقه التحقق من صحة ما يتم اعتماده ومطابقتها للقوانين واللوائح. 

كما لا يحول دون ثبوت المخالفة ما ذهب إليه المحال التاسع من أنه قد ورد خطأ مادى فى مسمى هذا البدل الذى يعد فى حقيقته مكافأة وليس بدل  انتقال، وقد تم تدارك هذا الخطأ فيما بعد وتصحيح هذا الخطأ وعرض على مجلس إدارة اللجنة بجلسته 29/10/2019 بتغيير مسمى بدل الانتقال الى مكافأة ويكون التغيير بأثر رجعى على ما سبق صرف؛ ذلك أن تغيير مسمى البدل ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ومن شروط صرفه سواء أطلق عليه بدلا أم مكافأة، بل يعد ذلك فى حقيقة الأمر تحايلا على أحكام اللوائح المنظمة لمقابل الانتقال.

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية اتهام ٩ من المسئولين السابقين والموظفين بمديرية الشباب والرياضة ، والمتهم الأول فيها بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها ، وصرف باقي المحالين لبدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألف و٧٧٤ جنيه دون وجه حق .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم مجازاة كل من ع.ا مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقًا ، أ.ع
عضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمديرية سابقًا ، ص.ا مدير النزل الدولى للشباب بالمديرية سابقًا ، ع.ا مدير الشئون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية سابقًا ، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي لكل منهم .

فيما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من ع.ع مدير مركز شباب الاستاد ببورسعيد ، ع.م مدير إدارة التفتيش المالى والادارى ، م.أ موظف بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، م.م موظفة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ، م.م مدير عام المدينة الشبابية وعضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقاً .

المحكمة التأديبية قضية تآديبي مسئولين سابقين مديرية الشباب والرياضة بورسعيد

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