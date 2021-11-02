تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز وكيل وزارة الأوقاف السابق بالإسماعيلية، الشيخ صبري عبادة ، والموقوف عن العمل حاليا لحين ورود التحريات، في القضية رقم 2877 لسنة 2021 إداري ثالث الإسماعيلية ، على خلفية واقعة تحويل زاوية أسفل عقار بمدينة الإسماعيلية إلى كوافير.

وتنتظر جهات التحقيق المختصة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمعرفة دور وكيل الأوقاف السابق الشيخ صبري عبادة في توقيع إقرار التنازل على زاوية الحاج أحمد أبو سالم من عدمه ، على أن يعرض عقب إرساله لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسماعيلية لأخذ استكتاباته وإجراء المضاهاه، فيما بينها وبين التوقيعات المزيل بها اقرارات التنازل والسابق إرسالها لقسم أبحاث التزيف والتزوير لبيان عما إذا كانت التوقيعات الثابتة بتلك المحررات هي توقيعاته من عدمه.



يذكر أن جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارًا ، بضبط وإحضار وكيل الأوقاف السابق الشيخ صبري عبادة للتحقيق فيما نسب إليه .

تعود أحداث الواقعة عندما قررت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية في شهر يونيو الماضي بغلق "كوافير حريمي" أقامه صاحب عقار فى منطقة "أرض الجمعيات" حى ثاني الإسماعلية، بعد أن كانت زاوية أحمد سالم تقام فيها شعائر الصلاة، وكذلك كانت مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف.

تلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بلاغًا من أحد أهالى المنطقة، تفيد بقيام صاحب عقار باستبدال زاوية كانت مفتوحة ومخصصة لإقامة الصلاة والشعائر الدينية، إلى "كوافير حريمي" مبررا موقفه بوجود مساجد قريبة من الزاوية.

تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف.



وخاطبت وزارة الأوقاف وزارة الداخلية ، لاسترداد الزاوية ، وإغلاق الكوافير، وتحويله إلى ما كان عليه زاوية "أحمد سالم" بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.



