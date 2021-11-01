عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز صبري عبادة وكيل أوقاف الإسماعيلية السابق في واقعة تحويل مسجد لـ كوافير

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بحجز وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية السابق الشيخ صبري عبادة، والموقوف عن العمل حاليا لحين ورود التحريات، وذلك في القضية رقم 2877 لسنة 2021 إداري ثالث الإسماعيلية ، على خلفية واقعة تحويل زاوية أسفل عقار بمدينة الإسماعيلية إلى كوافير.

 

وتنتظر جهات التحقيق المختصة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمعرفة دور وكيل الأوقاف السابق في تزوير إقرار التنازل على زاوية الحاج أحمد أبو سالم من عدمه ، على أن يعرض عقب إرساله لقسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسماعيلية لأخذ استكتاباته وإجراء المضاهاه، فيما بينها وبين التوقيعات المزيل بها اقرارات التنازل والسابق ارسالها لقسم أبحاث التزيف والتزوير لبيان عما إذا كانت التوقيعات الثابتة بتلك المحررات هي توقيعاته من عدمه . 


يذكر أن جهات التحقيق المختصة أصدرت قرارا ، بضبط وإحضار وكيل الأوقاف السابق للتحقيق فيما نسب إليه .

 

تعود أحداث الواقعة عندما  قررت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية في شهر يونيو الماضي بغلق "كوافير حريمي" أقامه صاحب عقار فى منطقة "أرض الجمعيات" حى ثاني الإسماعلية، بعد أن كانت زاوية أحمد سالم تقام فيها شعائر الصلاة، وكذلك كانت مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف.

 

تلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بلاغًا من أحد أهالى المنطقة، تفيد بقيام صاحب عقار باستبدال زاوية كانت مفتوحة ومخصصة لإقامة الصلاة والشعائر الدينية، إلى "كوافير حريمي" مبررا موقفه بوجود مساجد قريبة من الزاوية.

 

على الفور تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف.


ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية تقريرا إلى رئيس حي ثانى الإسماعيلية، وتم توجيه حملة لإغلاق الكوافير، والبدء في استرداده وتحويله إلى ما كان عليه زاوية "أحمد سالم" بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.

الشيخ صبري عبادة صبري عبادة وكيل أوقاف الإسماعيلية الاسماعيلية وزارة الأوقاف الأوقاف

ترشيحاتنا

قرار مهم من الكاف بشأن منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون

شاهد.. استقبال رئيس الوزراء البريطاني لـ الرئيس السيسي

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

الضويني: الأزهر له رصيد تاريخي كبير في قلوب الشعب الإندونيسي

حجز صبري عبادة وكيل أوقاف الإسماعيلية السابق في واقعة تحويل مسجد لـ كوافير

الرئيس السيسي يلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماقى يتدخل لـ فض إشتباك بين طلاب جامعة الدلتا .. فيديو

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

بعد إحالته للجان المختصة.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تقديم الشيشة لمن دون الـ 18 عاما

قبل مواجهة الأهلى.. كارتيرون على رأس مرشحى تدريب السد القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ