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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الشرقية للدخان: أهدرنا الفوز أمام غزل المحلة والقادم أفضل

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

قال علاء نوح المدير الفني لفريق إيسترن كومباني “الشرقية للدخان” إن فريقه كان يستطيع الفوز على ضيفه غزل المحلة لكنه أهدر فرصا عديدة ليخسر بنتيجة 2-3 اليوم الإثنين في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

وأضاف نوح عبر قناة أون تايم سبورتس:"أهدرنا المباراة في الشوط الأول مثلما فعلنا أمام المقاولون العرب ، اللاعبون القدامى هم الذين يشاركون لأنهم بدأوا معنا فترة الإعداد، لكن الجدد غير جاهزين بنسبة 100%".

 

وأوضح نوح "من يُهدر؛ يستقبل، هدفنا البقاء في الدوري، علينا أن نبذل جهدا كبيرا ونقلل من أخطائنا. اللاعبون يفقدون تركيزهم بسبب قلة الخبرة".

واختتم تصريحاته "الشوط الثاني لعبنا أفضل كثيرا، الفريق مستواه يتحسن من مباراة لأخرى والقادم أفضل بالدوري".

وخسر إيسترن كومباني المباراة الثانية على التوالي ليحتل المركز 15 في ترتيب البطولة كما حل الفريق ضيفا على سموحة يوم الجمعة.

علاء نوح الشرقية للدخان غزل المحلة الدوري المصري الممتاز المقاولون العرب

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