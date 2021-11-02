البراجيل يهزم مزارع دينا بملعبه بثلاثية نظيفة في دوري الناشين لمنطقة الجيزة

فاز فريق البراجيل على فريق مزارع دينا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في عقر داره، بالشيخ زايد، في دوري الناشين مواليد 2003، بمنطقة الجيزة.

وأحرز أهداف البراجيل اللاعبين: إبراهيم سامي وفوزي محمد وأحمد حبيب.

وقال اسامه شريف المدير الفني لمزارع دينا، إن فريقه لم يؤدِّ بالصورة المطلوبة؛ نظرا لحداثة تكوينه، وقلة خبراته.

واشاد اسامه شريف بأداء اللاعبين: كريم جلبرتو وسيد هاني، ووعد بتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة.



وعلي الجانب الاخر اشاد رفعت عبد النبي المدير الفني فريق البراجيل وجهازه المعاون محمد جمال مدرب عام وأحمد إسماعيل مدرب وأحمد سعد مدرب حراس المرمي ومختار محمد للعلاج الطبيعي بأداء لاعبي البراجيل، وتحقيقهم فوزا كبيرا علي مزارع دينا في ملعبه.

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