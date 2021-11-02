في ذكرى ميلاد حسن كامي.. سر عدم قدرته على شراء الطعام بعد وفاة زوجته وهل تنبأ برحيله

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي والذي تعلم بمدارس "الجيزويت"، ثم التحق بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب دراسته العليا بإيطاليا.

وشغل النجم حسن كامي، الكثير من المناصب العليا في المجالات المختلفة، ثم اتجه للغناء بالأوبرا عام 1963، وبرع في الغناء الأوبرالي، حتى قدم دور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الاتحاد السوفيتي عام 1974، ليكون بذلك هو أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة.

وقال كامي، أثناء مشاركته في أحد الحوارات التليفزيونية مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ببرنامج "مفاتيح"، إن نسبه لعائلة محمد علي باشا، وأن جدته كانت ابنته قائلًا: "بنت محمد علي باشا تبقى جدة جدة جدودي، جدتي كانت اسمها الأميرة نازلي هانم، وبعدين بقا اسمها زهرة باشا، واتجوزت جدي محمد علي كامي".

زواجه:

تزوج “كامي” من زوجته الراحلة نجوى، عام 1969 وكان يبلغ من العمر حينها 29 عامًا، واستمر زواجهما لنحو 40 عامًا، انتهى برحيل زوجته

وقال أنه لم يكن يمتلك أيّ أموالًا بعد وفاة نجوى ليُجلب الطعام، حتى استخراج إعلام الوراثة، لأن كل شيء كان باسمها، منوهًا عن أن شقيق زوجته تنازل له عن كل شيء كان مكتوبًا باسم نجوى، متابعًا: “لفينا العالم سوا وأنا بغني في الأوبرا”، قائلا: “بوست رجليها لأني خليتها تعيط وجرحت مشاعرها وبصيت لست تانية”، مؤكدًا على أنه يشعر بالوحدة القاتلة منذ رحيلها، حيث لم يعد يذهب لأماكن أو مناسبات اجتماعية، مُكتفيًا بالمكوث في مكتبته يقرأ، ويشاهد أفلامًا ويستمع للموسيقى الأوبرالية.

وفاة ابنة الوحيد

لم يُنجب حسن كامي سوى ابن وحيد يُدعى شريف، توفى في حادث وكان يدرس هندسة إلكترونيات، منوهًا عن أن ابنه الوحيد توفى في عمر 18 عامًا، وذلك يوم 20 إبريل، وكان متعاقدًا على حفل في إيطاليا يوم 28 من نفس الشهر، ما جعله مضطرًا للغناء، مشيرًا إلى أنه فقد صوته بعد ذلك لمدة عام كامل.

تنبأ بالرحيل:

شارك المخرج حسام علوان متابعية بصورة من كتاب كان ضمن مكتبة الفنان الراحل حسن كامي حيث تنبأ برحيله.

في الصفحة الأولى من الكتاب كتب كامي قبل وفاته بأشهر قليلة، ليعد نعم الله عليه ويحمده على كل شيء.

كتب:" بسم الله و الحمد لله ،أحمد الله يا ربي على سعادتي عمري 77 سنةً في 2018 وأنعم علي الله بالصحة والعافية وأنعم الله علي بالرضا بما أنعم علي به وأنعم الله علي بالتصالح مع نفسي والحمد الكثير والشكر الكثير لله العظيم".

أضاف، "وأنا جالس اليوم في شرفة المنزل أمام الحديقة الغناء والزهور ألوان والطيور والهواء أنعم الله علي به رائع وشعبان يعد الطعام وأنا أقرأ هذا الكتاب الرائع الحافل بتاريخ بلادي الحبيبة".

أكمل: "فمن يقرأ هذه السطور يتذكرني بالخير، فأنا من أنعم علي الله بأيام سعيدة، فقد أنعم علي الله بالانتصار على الدنيا وأنعم علي الله بالقدرة على التحمل والشكر لله وأنعم علي الله بنعمة الصحة والعافية والشكر عليها وأنعم علي الله بالاحتفاظ بسلامة عقلي وأعصابي وإيماني بالله و شكري لله على كل هذا، فألف شكر وألف حمد في كل لحظة يا رب"

العبد لله / حسن كامي محمد علي كامي شهر يوليو 22 عام 2018.

أعماله:

قدم أعمال سينمائية كثيرة منها كشف المستور، وعلاقات مشبوهة، وزكي شان»، وآخرها فيلم «قدرات غير عادية» عام 2015، أما في التليفزيون فقدم «بوابة الحلواني، وهوانم جادرن سيتي، وأميرة في عابدين، والجماعة، والعراف».