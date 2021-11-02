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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مصر المقاصة السابق يستنكر تصريحات رئيس الإسماعيلي بشأن طلعت يوسف

الإسماعيلي
الإسماعيلي

استنكر محمد عبد الجليل، مدرب مصر المقاصة السابق، تصريحات رئيس نادي الإسماعيلي الجديد يحيى الكومي بخصوص مدرب فريقه طلعت يوسف.


وأضاف عبد الجليل في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "رئيس الإسماعيلي أخطأ بتصريحاته عن طلعت يوسف ولو كنت مكان طلعت يوسف وقال إنه يفكر في التعاقد مع جاهز فني أجنبي لرحلت في حينها".


وأتم مدرب مصر المقاصة السابق، تصريحاته بالتنويه إلى أن الإسماعيلي في حاجة لمساندة جميع أبنائه، قائلاً: “علي أبو جريشة لم يخدم الإسماعيلي منذ اعتزاله".

طلعت يوسف يعلن رحيله رسميا عن الإسماعيلي

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استقالته من تدريب الفريق؛ وذلك بعد تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد، ضده في الساعات الماضية.

 

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيوينة عبر فضائية :"أون تايم سبورتس" :"يحيى الكومي، أنهى علاقتي معه قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي"، مؤكدًا :"أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق".

 

وأضاف طلعت يوسف، :"رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!"، مضيفًا :"مستحيل أستمر مع الفريق الفترة المقبلة، حتى لو فاز الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة".

 

وتابع طلعت يوسف،:"الجهاز المعاون، سيقود الفريق في مباراة البنك الأهلي، وبعد لن نستمر مع الفريق، اتخذت قرارًا نهائيًا ولن أتراجع".


ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

مصر المقاصة الاسماعيلي طلعت يوسف يحيي الكومي

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