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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب أنجولا: نركز على مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

أنجولا
أنجولا

قال المدير الفني لمنتخب أنجولا، بيدرو جونسالفيس، إن فريقه به العديد من الإخفاقات مشيرا إلى أنه يركز على مباراته أمام منتخب مصر.


وأضاف المدير الفني لمنتخب أنجولا، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: “منتخب مصر يعتبر الفريق الأول بأفريقيا ولديه محمد صلاح وهو بالطبع رقم 1 في العالم وبالنسبة لنا نتطلع لبذل أقصى جهد في مواجهة مصر".


وأتم بيدرو جونسالفيس تصريحاته بالتنويه إلى أنه يعرف طريقة لعب كيروش، قائلاً: "مازلنا نطور من إمكانياتنا وأدائنا ونتمنى تحقيق نتائج جيدة.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 . 

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة كأس العالم برصيد 10 نقاط في حين جاء منتخب أنجولا في المركز الرابع “ الأخير” برصيد 3 نقاط .

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