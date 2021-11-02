إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر بقيادة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بحملة إزالات مكبرة بقريتي البغدادي والحبيل، مما أسفر عن إزالة 7 حالات تعدي بإجمالي مساحة 239 متر مربع.

ياتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أرمنت بقيادة العميد عبد الله عاشور، بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بناحية حوض الملاحة اصلاح الوابورات بمساحة 125 متر مربع، وتمت الإزالة في المهد.



يأتى ذلك في اطار مواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين دون استثناء، وتحويل المخالفات إلى النيابة المختصة، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.