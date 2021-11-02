دعاء للأم مستجاب .. أدعية مكتوبة رددها في كل وقت

دعاء للأم مستجاب .. الأم لا يعوضها شيء مهما كانت قيمته ، ومهما فعلت لها لن توفي جزء مما فعلته لك ، وأبسط ما تقدمه لأمك هو الدعاء لها في كل سجود وركوع وقدر ما تستطيع ، هذا الى جانب برها وطاعتها ، ودعاء للأم مستجاب غير محدد الصيغة فلك ان تدع لها كيفما تشاء وبأي صيغة، ودعاء للأم مستجاب ردده في جوف الليل أثناء صلاة قيام الليل ، وإن كانت متوفاة أو مازالت على قيد الحياة بارك الله في عمرها لا تترك سجدة في الصلاة الا وتدع لها ولوالدك .

دعاء للأم مستجاب

اللهمَّ يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والدتي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرها لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لها في عُمرها بركة تهنئها بها في معيشتها، وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها، وروحها، وعقلها، وجسدها، واغنها من فضلك، وأعِنها في حِلها وترحالِها وذهابها وإيابها، وأطل في عمرِها مع العافية في صحتها ودينها واجعل اللهمَّ آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلها منازل الشهداء والصدقين في قبرها، ومدّ لها مد البصر وأنر طريقها، واكفها جوابِ الملكين، وثبّتها عند النزول في لحدِها، اللهمَّ اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلِّغها إياها، وأسبِغ عليها من سترك يا ستار، فلا تهتك لها سترًا، ولا تفضح لها أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بها عدوّ، ولا تجعلها أضحوكة لأحد، وثبت عليها عقلها ودينها وإيمانها.

اللهمَّ بما استغاثك بهِ أهل بدر فأغثتهم وأجبتهم فأغثنا وأجبنا يا رب العالمين، اللهمَّ اجعل مستقر أمي في الجنانِ فهي المنزلةِ التي تطفئ من قلوبنا نار فراقها بالدنيا، وهي العزاء والسلوى التي نتصبّر بها حتى نلقاها عند حوض الحبيب نشرب معها شربة الكوثر من يديه الشريفة صلى الله عليه وسلم.



دعاء شفاء الام مستجاب

دعاء شفاء الام مستجاب مكتوب بعد صلاة المغرب، منه: أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أمي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيها.

دعاء شفاء للأم مكتوب

-اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرّها الذنوب.

-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها.

-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين.

-اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.

-اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.

-اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين.

-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام.

-اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجّل بشفائها أمي.

-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا.

-يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

-اللهم أنت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

-اللهم قرّ أعيننا بشفائها، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

-اللهم لا تؤاخذنا بما كسبنا ولا كسبت، اللهم أنت الرحيم والعفو والمولى ونعم النصير، فرحمة منك يا لطيف بجسد أتعبه طول الحمل و صبر على تربية.

-اللهم اغفر لها اللهم اشفها اللهم ارفع عنها البلاء وخفف عنها يا رحيم.

أدعية للام بالشفاء من المرض



اللهم اشفي أمي واغمرها بالصحة والعافية، اللهم أسعدني بشفائها يارب.

اللهم انت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم من علينا بالشفاء في القريب العاجل، وأجعل أمي ممن ألبسهما ثوب العافية.

اللهم صبر أمي على المرض واجعله تطهيرًا لها من الذنوب واعفو عنها بعفوك يا الله.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمي وجميع مرضى المسلمين.

اللهم إنا ندعوك بظهر الغيب أن تمن على جميع المرضى بالشفاء.

اللهم اشفي المرضى و اشفيهم واشف مرضى المسلمين فأنت نعم المولى ونعم النصير ونعم المجيب.

يا رب أذهب عن كل مريض الكرب والبأس والحزن والضيق وخذ بيد كل مريض لطريق الشفاء والخير والفرج، اللهم أحرس كل مريض بعينك التي لا تنام.

