السيسي يتبادل التحية مع الجالية المصرية في أسكتلندا.. صور

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أمام مقر إقامته التحية مع المواطنين من الجالية المصرية في أسكتلندا.

وحرص الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر المناخ، على ضرورة دعم الدول الكبرى للقارة الأفريقية، بسبب ما تواجهه من تحديات تجعلها غير قادرة على الالتزام بدورها الكامل تجاه قضية تغير المناخ، الأمر الذي يعكس حرص الدولة المصرية على دعم القارة السمراء ومساندتها والوقوف بجانبها لحين تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهها، مطالبا الدول الكبري المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المادية التي تم تحديدها وفقا لاتفاق باريس للمناخ عام 2015 لمساعدة الدول النامية علي التعامل مع التغيرات المناخية.

