استقبال جماهيري من الجالية المصرية لـ الرئيس السيسى فى لندن |فيديو

قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج في لندن، إن هناك ترتيب وتنظيم لزيارات الرئيس السيسى فى أى دولة خارجية، لافته إلى استقبال جماهيري للجالية المصرية فى لندن للرئيس جاء خالصا من قلوب المصريين.

وأضافت رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج في لندن ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية المصرية الاولى، أن الاستقبال الجماهيرى دائما يدل على حبنا لمصر ورئيس مصر.

وأشارت رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج في لندن، إلى أننا نعتبر ذلك واجب وطنى، وليس فيه أى اتفاق مع الجهات المصرية.

وتابعت رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في لندن، أنه بعد تولى الرئيس السيسى الحكم، قدم للمصريين فى الخارج قيمة كبيرة جداً، ويحاول ضمهم لجموع المصريين فى كل مكان بالعالم.