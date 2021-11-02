وكيل صناعة الشيوخ: الرئيس السيسي انتصر لأفريقيا في قمة تغير المناخ

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأهمية الكبيرة لجميع القضايا المهمة التى جاءت فى الكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ مشيراً إلى أن الرئيس السيسي دائماً يكون واضحاً وصريحاً وحاسماً فى مثل هذه اللقاءات والقمم الأممية.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي دائماً يعطى أكبر اهتمام وينتصر لقضايا الدول الأفريقية مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الدعوة المصرية التى أطلقها الرئيس السيسي أمام هذه القمة ووجه فيها الدعوة للعالم كله لمعاملة أفريقيا تعاملاً خاصاً وفقا لحجم التحديات التى تواجهها القارة الأفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية وإعرابه عن ثقته فى أن التداولات التي تشهدها قمتنا والنتائج التي تخرج بها تعبر عن التزاماتنا السياسية في مواجهة التغير المناخى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

