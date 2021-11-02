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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر المقعد الخلفي للفنانة سميرة عبد العزيز في حفلات مهرجان الموسيقى العربية

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز في مهرجان الموسيقى العربية

في ركن هادئ وبعيدا عن الصفوف الأمامية، تحرص الفنانة سميرة عبد العزيز على حضور حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية كل عام للاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية التي يتميز بها هذا الحدث السنوي. 

دون صخب أو إبهار، تجلس سميرة عبد العزيز برفقة ابنتها وسط الجمهور وليس إلى جانب ضيوف المهرجان الذين تخصص لهم الصفوف الأمامية، تستمع بإنصات إلى مقطوعات الموسيقى العربية وتحترم الفن الذي تقدمه دار الأوبرا. 

بدأت حفلات مهرجان الموسيقى العربية تقام في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية منذ العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وحرصا على الإجراءات الاحترازية بدلا من المسرح الكبير. 

لذا برزت مشاركة وحضور سميرة عبد العزيز للعام الثاني على التوالي، وجلوسها على مقعدها الخلفي الذي يلفت إليه الأنظار أكثر من الآخرين، في هذا المسرح المكشوف. 

يمر عليها العديد من محبيها ومن يتعرفون عليها، ويعرضون عليها التقدم والجلوس في المقاعد الأمامية لتخبرهم أن الرؤية من مكانها أفضل، وأنها على ما يرام في مجلسها. 

هذا المشهد كان كافيا أن نتقرب منها وسؤالها عن حرصها على الحضور كل عام لحفلات مهرجان الموسيقى العربية، وسبب بعدها عن الأضواء والمقاعد الأمامية. 

وقالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز إنها تكون سعيدة بحضور افتتاح وحفلات المهرجان كان عام، للاستمتاع برقي الأوبرا وموسيقاها التي تحتاج منا إلى تشجيع واهتمام. 

وكشفت في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن شقيقتها الدكتورة نادية عبد العزيز كانت مسئولة عن تدريب فريق الكورال في الأوبرا، لذا فإن علاقتها بالمكان كبيرة ولها تاريخ وذكريات كبيرة. 

وبسؤالها عن غيابها عن الدراما التلفزيونية منذ فترة، قالت إنها تشارك حاليا في مسرحية “نجوم الظهر” مع الفنان محمد صبحي، ووصفتها بأنها عمل محترم يستحق المشاهدة. 

كما كشفت عن مشاركتها في تصوير مسلسل "حلم الأسمرات"، الذي يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم صابرين ووفاء عامر ونضال الشافعي وغيرهم من الوجوه الشابة.

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