شهد عزفا من الوزيرة وتكريما لرموز الأغنية.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

ثلاثة عقود مرت على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية؛ لتتواصل رسالته السامية الهادفة إلى الدفاع عن الهوية، والارتقاء بالذوق العام، فعلى مسرح النافورة، وللعام الثاني على التوالي؛ أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الإصدار الـ30 منه، والمُهدى إلى روح الراحلان: الموسيقار جمال سلامة، والموسيقار عبده داغر.

الافتتاح شهد حضور، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من السفراء والكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إيناس عبد الدايم: الموسيقى أحد الروابط الوثيقة بين أبناء الوطن العربي

وقالت عبد الدايم خلال افتاح المهرجان: تبقى الموسيقى أحد الروابط الوثيقة بين أبناء الوطن العربي، فمن المحيط إلى الخليج تتوحد النغمات وتمتزج الألحان وإن اختلفت اللهجات والأساليب والمفردات، ومنذ ميلاد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية؛ يجتمع سفراء الفن على أرض مصر؛ لتتجلى أصالة وتفرد الإبداع العربي.

وأضافت: ويظهر دور هذا المحفل فى الحفاظ على الهوية وصون التراث واستعادة ذكريات زمن الفن الجميل، فطوال دوراته المتعاقبة استضافت الفعاليات كوكبة من الأسماء اللامعة فى تاريخ الموسيقى والغناء العربي وباتت البوابة الذهبية لنجوم عبروا من خلاله إلى سماء الشهرة.

وأوضحت عبد الدايم: كما تم تكريم مبدعين لعبوا دورا مهما فى الحياة الفنية المصرية والعربية، وكذلك ناقش المؤتمر المصاحب للمهرجان، العديد من الموضوعات الخاصة بالموسيقى والغناء العربى، إلى جانب المسابقة التى طالما اكتشفت الكثير من المواهب الواعدة، القادرة على استكمال رسالة الفنون الجادة.

وتابعت وزيرة الثقافة: أن الدورة الـ 30 من هذه التظاهرة الفنية العربية تأتى لتحمل الكثير من معانى الوفاء والعرفان بالجميل حيث تم اهداؤها لروح العملاقين الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، كما تشهد تكريم اسم الراحل الكبير الدكتور فوزى فهمى الرئيس الاسبق لأكاديمية الفنون وأحد أعمدة الثقافة المصرية، وايضا اسم الدكتور اشرف هيكل العميد الاسبق لمعهد الموسيقى العربية، والموسيقار خالد الامير، إلى جانب تكريم 14 شخصية أخرى سطرت صفحات مشرقة فى مجال الموسيقى والغناء العربى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه كعادة كل عام، أوجه التحية لاسم الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني مؤسسة هذا الحدث البراق، والتى ستبقى أبد الدهر أحد الرموز البارزة فى هذا المجال.

وقالت: ونحن نحتفل بافتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، نقف على اعتاب انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، حيث اختارتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لتحمل اللقب؛ حيث تشهد الفعاليات استعراض الكثير من ملامح التراث العربي.

واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بتوجيه التحية لجميع الفنانين المصريين والعرب والباحثين من كل أنحاء العالم، الذين حرصوا على المشاركة والتواجد فى الفعاليات، ورحبت بهم على أرض مصر، كما تقدمت بالشكر للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وكتيبة العاملين بالأوبرا الذين واصلوا الليل بالنهار؛ لإقامة هذه الدورة وإخراجها للنور بالشكل اللائق بمكانة مصر وريادتها الحضارية.

30 عاما على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ومن جهته، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية: نحتفل بانطلاق الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذى يمثل 30 عاما من الابداع والحفاظ على الريادة الفنية منذ التأسيس وحتى الان.

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية اننا نجتهد كل عام للحفاظ على هذا الإرث الإبداعي وبفضل الفنون الراقية تستمر قوتنا الناعمة وريادتنا الفنية.

وتابع الدكتور مجدي صابر ان دار الاوبرا ستظل حصن الحفاظ على الفنون الجادة وستبقى مدافعا عن الابداع وان اختلفت المعايير، مؤكدا اننا لن نتهاون في الحفاظ على ما حققناه من مستوى فني.

ووجه الدكتور مجدي صابر ، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم والمستمر ولكل من ساهم في خروج هذه الدورة للنور.

فيما قالت الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر: لقد مرت 30 عاما على تاسيس المهرجان، ومنذ انطلاقه ولد عملاقا ليظل علامة مضيئة بين صفوف أهم المهرجانات المعبرة عن روعة وقيمة الموسيقى العربية، كما يؤكد ريادة مصر الثقافية والفنية.

واضافت الفنانة جيهان مرسي أن مهرجان الموسيقى العربية، بمثابة السد المنيع أمام كل المحاولات التي من شأنها نشر الغناء الهابط بالمجتمع.

وتابعت الفنانة جيهان مرسي أن دورة هذا العام تتزامن مع مساعي الدولة في تدشين الجمهورية الجديدة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية في كل ربوع مصر؛ من خلال منظومة عمل جادة ترأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي لا تدخر جهدا في تحقيق ذلك، وأخذت على عاتقها تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء الشخصية المصرية، ووضعها ضمن أجندتها وأولوياتها في نشر الوعي والفنون.

وأكدت الفنانة جيهان مرسي أن ادارة المهرجان حرصت على أن تضم الفعاليات نخبة متميزة من ابرز فناني العرب، فمصر كانت وستظل قبلة الفنانين والمواهب العربية.

كما أثنت الفنانة جيهان مرسي على تجربة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني في تأسيس المهرجان في عهد الراحل الدكتور ناصر الانصاري رئيس دار الأوبرا المصرية آنذاك، وفي ظل عهد الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق.

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 19 شخصية مؤثرة

وخلال الحفل كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم اسم الموسيقار عبده داغر وتسلمته نجلته زينب، اسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة وتسلمته نجلته دينا، اسم الموسيقار خالد الامير وتسلمته نجلته ندى، اسم الدكتور اشرف هيكل وتسلمته زوجته ريهام القصبجى ، اسم الدكتور فوزي فهمي تسلمته زوجته الاعلامية ميرفت سلامة الى جانب الموسيقار محمد ضياء ، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزيه، الدكتور مدحت العدل، الفنان العراقي فرات قدوري، عازف الناي الدكتور محمود كمال عبد الرحمن، الباحث الموسيقي التونسى الدكتور محمد المصمودي ، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران وتسلمها عنه الدكتور مصطفى جاد، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، الموسيقار البناني مروان خوري، الموسيقار السوداني محمد الامين، الشاعر صلاح محمد على، الموسيقار السعودى الدكتور عبادى جوهر.

واحتضن مسرح النافورة، الحفل؛ حيث تجمل بديكورات مزجت بين التراث والحداثة، واضفت الاضاءة والشاشة الضخمة فى العمق اجواء مبهرة جسدت المشهد البراق للافتتاح الذى تضمن لمسة وفاء للموسيقار جمال سلامة غردت خلالها الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على الة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الراحل، بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من اعماله الأخرى منها حبيبي دايما ، ولكن شئ ما يبقي ولعب سولوهاتها على الة الكمان الدكتور حسن شرارة ، يا أمه العرب اداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله اداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح اداء احمد ابراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات وتوزيع اوركسترالى للدكتور خالد داغر ومحمد عبد الله منها لونجا نهاوند ، سماعى كرد ، لونجا النيل والاندلس الى جانب فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر واخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام الى جانب افلام قصيرة عن المكرمين من اعداد استوديو المونتاج بدار الاوبرا المصرية ، كما تم افتتاح معرض مشترك لفنون الخط العربي لكل من أحمد ابراهيم ومكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر .

وقدمت الحفل الاعلامية جاسمين طه زكى واخرجه مهدى السيد وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد .

وكان كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين قد استقبل الجمهور على المسرح الخارجي بنخبة من اشهر مؤلفات تراث الطرب العربى .

كما بدات الفعاليات على مسرح مكتبة الاسكندرية حيث احيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر تضمن كوكبة من اعماله الجماهيرية سبقه فاصلا للمطربين نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب .