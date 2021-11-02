بسمة الملا: وصفة لعلاج حرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.. فيديو

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية وصفة لعلاج حرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.



مقادير الوصفة:

1 كوب أناناس

نصف ملعقة مسحوق قرفة

2 ملعقة عصير ليمون

رشة فلفل أسود

وتابعت أنه من الأعراض القوية لدي الأشخاص لنقص فيتامين دال لديهم هو هبوط ودوخة وصداع وتكسير فى الجسم، إلى جانب وجود برودة فى أطراف الأصابع، لافتة إلى أنه يجب التعرض لأشعة الشمس يوميا وتناول الفيتامين.

وقدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، مشروبا سحريا لحرق دهون البطن باسهل طريقة ومن خلال مكونات موجودة في كل المنزل.