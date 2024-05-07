نتنياهو: اقتراح حماس "بعيد كل البعد" عن متطلبات إسرائيل الضرورية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن "اقتراح حماس بعيد جداً عن متطلبات إسرائيل الضرورية".

وفي مقطع فيديو نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى العملية العسكرية في رفح، قائلا "الليلة الماضية، وبموافقة مجلس الحرب، أمرت بالعملية في رفح.. وفي غضون ساعات، رفعت قواتنا الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح".

وأضاف "هذا التحرك يخدم هدفين رئيسيين من أهداف الحرب: عودة مختطفينا والقضاء على حماس، وقد أثبتنا في الإفراج السابق عن المختطفين أن الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة المختطفين لدينا".

وأوضح نتنياهو أن اقتراح حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، وقال "اقتراح حماس بالأمس كان يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى رفح. وهذا لم يحدث. وكما قرر مجلس الحرب بالإجماع، فإن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن مطالب إسرائيل".

وتابع: إسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة حكمها وقدراتها العسكرية من أجل مواصلة السعي لتدميرنا لا يمكن لإسرائيل أن تقبل اقتراحا يعرض أمن مواطنينا ومستقبلنا للخطر".