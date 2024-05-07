قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن مقترح حماس بعيد جدا عن المطالب الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال نتنياهو:" لن نسمح لحماس باستعادة قدراتها العسكرية، وسنمنع حماس من أي دور في الحكم بقطاع غزة".

وأضاف نتنياهو: "الضغط العسكري على حماس شرط ضروري لعودة المحتجزين".

وفي سياق متصل، قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السبيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو إلقاء حركة حماس أسلحتها وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في قطاع غزة، مؤكدة أن هدفها هو تدمير حماس.