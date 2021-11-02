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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أول رد من موسيماني على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم

صدى البلد

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته البالغة بترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم .

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” :"إنه لشرف وامتياز أن أترشح من بين العقول المديرة لكرة القدم في هذا الجيل، شكرا لفريقي على الدعم المستمر"

 

وأثارت اختيارات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بشأن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم لعام 2021، الجدل خلال الساعات الماضية.

 

وشهدت القائمة غياب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، فيما تواجد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، ومعين الشعباني المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي.

 

وتواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم، والنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم كالتالي:

توماس توخيل ( تشيلسي)

بيب جوارديولا ( مانشستر سيتي)

بوتشيتينو ( باريس سان جيرمان)

زين الدين زيدان ( مدرب ريال مدريد السابق)

أوناي إيمري ( فياريال)

دييجو سيميوني ( اتلتيكو مدريد)

سولشاير ( مانشستر يونايتد)

هانز فليك ( منتخب ألمانيا)

ناجلسمان ( بايرن ميونخ)

أنطونيو كونتي ( مدرب إنتر ميلان السابق)

كريتسفو جالتييه ( ليل الفرنسي)

يوري فيرنيدوب ( شيريف المولدفي)

ريناتو جاوتشو ( فلامينجو البرازيلي)

أبيل فيريرا ( بالميراس البرازيلي)

أليكسي ستيفال ( أتلتيكو منيرو البرازيلي)

بيتسو موسيماني ( الأهلي)

مانكوبا منجكيثي ( صن داونز)

معين الشعباني ( المصري البورسعيدي)

جيم كورتين ( فيلادليفا يونيون الأمريكي)

سانتياجو سولاري ( كلوب أمريكا المكسيكي)

خافيير أجيري ( مونتيري المكسيكي)

خوان رينوسو ( كروز أزول المكسيكي)

ليوناردو جارديم ( الهلال السعودي)

جي دونج كيم ( بوهانج ستيلز الكوري)

لماذا تواجد موسيماني وغاب كلوب؟

 

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ليس له أي صلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نهائيا، وهو يعتمد اسماء المرشحين، بناء على أرقامهم وبطولاتهم خلال عام 2021.

 

بيتسو موسيماني، استطاع في عام 2021، أن يقود الأهلي للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر في فبراير الماضي، وبالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، ودوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

 

وبالنسبة لـ يورجن كلوب، يعتبر 2021، عاما للنسيان للمدرب الألماني، حيث لم يحقق فيه أي بطولة محلية أو قارية، حيث أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، كما ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.

 

الأرقام تنصف بيتسو موسيماني على يورجن كلوب، بغض النظر عن الفارق الكبير بين المنافسة في أوروبا، وأفريقيا، حيث قاد الجنوب أفريقي الأهلي لاعتلاء منصات التتويج في 3 مناسبات خلال عام 2021، بينما فشل كلوب في تحقيق أي إنجاز يذكر.

 

هل يتوج موسيماني؟


وجود موسيماني في قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، هو إنجاز فريد، يحسب للمدرب الجنوب إفريقي، لكن تتويجه بالجائزة أمر صعبا للغاية، في ظل وجود الألماني توماس توخيل الذي قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأوروبي، وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا.

 

ويتم اختيار أفضل مدرب في العالم، بناء على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، مع بعض الخبراء المختصين بالتصويت.

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