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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ظهوره بالعكاز.. وائل فرج يكشف تفاصيل إصابة شقيقه تامر بانزلاق غضروفي

تامر فرج
تامر فرج

كشف المخرج وائل فرج تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بشقيقه الفنان تامر فرج، وذلك بعد ظهوره أمس في العرض الخاص لفيلم فرق خبرة وهو يتكئ على العكاز. 

وقال وائل فرج في تصريح خاص لصدي البلد، إن تامر عانى في الفترة الأخيرة من تصوير مسلسل الآنسة فرح بآلام شديدة في الظهر وهو ما أتضح بعد ذلك، أنه انزلاق غضروفي، ولم يكن يستطيع التحرك كثيرا، وبرغم من ذلك كان يتحامل على نفسه. 

وأضاف وائل فرج : خضع إلى بعض العلاجات وتناول بعض الأدوية بعد استشارة الطبيب المعالج له وهو حاليا بحالة جيدة بعض الشيء وبدأ يتحرك ولكن ليس بشكل كامل.

وحرص الفنان تامر فرج على التواجد بالعرض الخاص لـ فيلم فرق خبرة الذى يقام داخل إحدى دور العرض فى التجمع الخامس أمس.

وظهر تامر فرج فى العرض الخاص وهو يتكئ على عكاز وبرغم من هذا الأمر، إلا أنه حرص على تهنئة الفنان محمد الشرنوبى الذى تجمعه به علاقة صداقة قوية. 

فرق خبرة :


تدور أحداث فيلم فرق خبرة، حول ناجي الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي، وهو شاب حالم يستكشف الحب والعلاقات العاطفية لأول مرة، كما يمر بالعديد من المشكلات العائلية التي يهرب منها.

فيلم فرق خبرة بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

 

تامر فرج الفنان محمد الشرنوبي محمد الشرنوبي انزلاق انزلاق غضروفى فيلم فرق خبرة الفنان تامر فرج

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