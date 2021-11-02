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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم تعريفي للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

يوم تعريفى للطلاب
يوم تعريفى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، "اليوم التعريفى للطلاب الوافدين بالجامعة" بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة للجامعة بحضور كل من  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أسامة موسى  أمين عام الجامعة .

من جانبه أعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته بدراسة عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول بجامعة المنصورة مما يعكس احتضان مصر لكافة الدول ووعد الطلاب بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الوافدين فى مجالات الدراسة والتدريب .

وشدد على ضرورة تلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذى سيكون الحصول شرطا لاداء الاختبارات .

وأضاف الدكتور محمد عطية البيومى أن الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة يمثلون القوة الناعمة لبلادهم التى سيعودون إليها لخدمتها بعد انتهاء دراستهم بالجامعة  ودعا الطلاب الوافدين إلى الاهتمام بكل من المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية والاندماج مع الطلاب من مختلف الجنسيات .

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ إلى أن عدد الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا بكليات جامعة المنصورة بلغ ٢١٢١ طالب يمكنهم القيام بكافة إجراءات التسجيل من خلال تطبيقات الجامعة عبر شبكة الانترنت.

وأضاف أن قيمة الدراسة بجامعة المنصورة نابعة من ريادة الجامعة على المستوى المحلى ووجودها ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة عالمية وفق لتصنيف التايمز البريطانى 

وأوضح الدكتور ناجى الناجى أن الطلاب الوافدين عليهم الفخر بالانتماء لجامعة عريقة كجامعة المنصورة التى احتضنت الطلاب الفلسطنيين لسنوات طويلة.

وأشاد الدكتور أحمد المطيرى بمستوى الدراسة بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة محليا وإقليميا وعالميا التى تكمن الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم والتماشى مع متطلبات سوق العمل .

وأضاف  الدكتور شريف كشك أن مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة يخدم نصف مليون طالب مصرى وغير مصرى من خلال تمكنيهم من تسجيل المواد الدراسية والتعرف على نتائج الاختبارات وحجز العيادات الطبية.

وأشار الى أن الطلاب الوافدين يمكن أن يستفيدوا من تطبيقات الموبايل للدخول على شبكة الانترنت والاستفادة من كافة خدمات جامعة المنصورة للطلاب الوافدين.

واضاف الدكتور أسامة أبو النصر بإطلاق برنامج "التطوير المهنى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة" بهدف بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته لمواجهة تحديات سوق العمل 

أشار الدكتور أحمد أنور العدل إلى أن جامعة المنصورة من أوائل الجامعات المصرية التى تبنت سياسة التدويل واستقطبت طلاب من مختلف الدول حتى أصبح عدد الطلاب الوافدين بالجامعة فى تزايد مستمر .

وأضاف أن جامعة المنصورة حرصت على إنشاء إدارة للوافدين لتذليل كافة الخدمات أمام الطلاب الوافدين وتقديم خدمات طبية لهم من خلال مستشفى الطلبة الجامعى وتوفير السكن الملائم لهم داخل الجامعة وخارجها .

ونوه باستفادة الطلاب الوافدين من مختلف الخدمات التى يقدمها النادى الاجتماعى بالقرية الأوليمبية ونادى النيل ونادى الوافدين بجامعة المنصورة .

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الطلاب الوافدين فيروس كورونا رئيس الجامعة اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة سفارة دولة الكويت

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