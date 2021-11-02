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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

توقيع اتفاقية تعاون بين الرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

صدى البلد

شهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار-رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات والذى يقدمه مركز المديرين المصري بالتعاون مع  الأكاديمية وفقا لبرتوكول تعاون مشترك بينهما-والمتضمن-تنفيذ برامج للدراسات العليا مشاركةً بين الجهتين وفقاً لآلية تعليمية تتيح مزج الخبرة التطبيقية مع الخبرة العلمية لمنح شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال MBA فى مجال الحوكمة فى عدة مسارات تتعلق بحوكمة الشركات، حوكمة القطاع الصحي، الالتزام ، وبما يسهم بنشر أسس وتطبيقات فكر الاستدامة في القطاع المالى غير المصرفي وتدعيم رؤية مصر 2030.

وعلى هامش الاحتفالية وقع الدكتور عبد الغفار نيابة عن كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية والدكتور عمران نيابة عن مركز المديرين المصري بالهيئة بروتوكولا جديداً للتعاون وتقديم برنامج الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل DBA in Governance& Finance، وبمقتضاه سيتم تأهيل حاملى درجة الماجستير المهنى للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل بدء من يناير 2022. وذلك بحضور عدد من قيادات الأكاديمية في مقدمتهم الدكتور أيمن رجب-عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، والدكتور محمد مصطفى سليمان -الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري بالهيئة.

وقال الدكتور عمران أن البرامج التدريبية لمركز المديرين-ذراع الهيئة لنشر فكر الحوكمة -والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لها أهمية خاصة للرقابة المالية نظراً لما تمثله من استثمار فى رأس المال البشرى اللازم لتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية 2025 والتي تحتاج إلى بناء وتعزيز القدرات العلمية في الحوكمة، وإدارة المخاطر ، إضافة إلى إسهام بروتوكولات التعاون مع الأكاديمية-باعتبارها أحد أهم صروح العلم والمعرفة- في دفع التنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى بصفة عامة ورفع مستويات الثقافة المالية لدى المتعاملين به، فيكفى أن نشير إلى ـأن الهيئة قد قدمت في عام 2020 ما يقرب من 5800 خدمة للقطاع المالي غير المصرفي في مجال الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين في مقدمتها التصديق على 3350 محضر للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و1040 تقرير إفصاح، وإصدار عدم ممانعة على 800دعوة لحضور جمعيات، بجانب خدمات الشكاوى وطلبات الوقف، وغيرها.

وقد أعرب رئيس الهيئة أمام المشاركين في الاحتفالية عن تقديره وامتنانه للأكاديمية العربية ورئيسها للجهد الكبير والتعاون المثمر والفعال بين الهيئة والأكاديمية، وقام بتهنئة كافة الخريجين لا سيما المجموعة الأولى من مجموعات برنامج الماجستير المهني في حوكمة الشركات التي ضمت 6 دارسين حاصلين على درجة الماجستير من أبناء الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن ناحيته أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمستوى التدريب والحقيبة البحثية التى تلقاها طلاب الماجستير وتم تنفيذها من جانب مركز المديرين المصرى مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقاً مع المركز الذى يعد أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، معهد البنك الدولي (WBI)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.

كما قدم الدكتور إسماعيل درع الأكاديمية لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديرا لدوره في توثيق أواصر التعاون بين الهيئة والأكاديمية، وحرصه على صقل مهارات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي بأسلوب علمي، وتلبية احتياجات سوق العمل بأفراد مدعمين بالخبرات والكفاءات العلمية.

الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور محمد عمران هيئة الرقابة المالية الماجستير المهني في حوكمة الشركات

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