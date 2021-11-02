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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: فرق طبية بالمترو خلال ساعات لتطعيم الفئات أقل من 18 عاما

وزارة الصحة المصرية
وزارة الصحة المصرية

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيكون هناك فرق طبية خلال ساعات بمحطات المترو، متاح بها التسجيل والتطعيم، وستكون منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وفى الشركات وأماكن التجمعات ، وبجميع محافظات الجمهورية.


وأضاف خالد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه سيتم إرسال رسائل نصية خلال ساعات قليلة للمتقدمين لطلب اللقاح من الفئة العمرية الأقل من 18 عاما ، وتحديد مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية للمواطنين .

وأشار المتحدث باسم وزراه الصحة إلى أن الوزارة ليس لديها تراكمات من حيث عدد المتقدمين لتلقي اللقاح ، معقبا :" وصلنا لتطعيم نصف مليون مواطن في اليوم " .

وأكد مجاهد: "معندناش قوائم انتظار في الوقت الحالي ، وتم الانتهاء من جميع طلبات اللقاح للمواطنين.. 25 مليون تلقوا الجرعة الأولى و 12 مليون مواطن تلقوا الجرعة الثانية " .

وفي سياق آخر، لفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن مصر لديها فرق طبية تمكنها من تغطية منح اللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدًا امتلاك أماكن وجرعات وكوادر بشرية لتسريع وتيرة أخذ اللقاحات، لافتًا إلى منح 38 مليون جرعة تم الانتهاء منها؛ ما بين أولى وثانية، ومصر تمتلك حوالي 72 مليون جرعة تبقى منها حوالي 34 مليون جرعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الجرعات ما يمكنها من الاستخدام بشكل مؤثر، ومصر تنتظر قدوم 25 مليون جرعة جديدة.

وأوضح خالد عبدالغفار أنه مع بداية 15 نوفمبر سيمنع دخول الحرم الجامعي للطلاب والعاملين بالجهاز الإداري؛ دون إثبات التطعيم، مؤكدًا تطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري بشكل كامل، لافتًا إلى أنه سيتبقى تلقيح الجمهور الذي يتعامل مع المصالح الحكومية؛ مشيرًا إلى أنه تم الوصول لتطعيم 500 ألف جرعة لقاح يوميًا (جرعة أولى وثانية).

الصحة الدكتور خالد مجاهد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة توك شو فايزر

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