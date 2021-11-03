المصري: فيوتشر نفي الإساءة إلينا.. والنادي يعاني من أزمة مالية

قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن الفريق البورسعيدي يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذا يعد خطرًا حقيقيًا عليهم هذا الموسم.

وأضاف حلبية خلال تصريحات عبر ملعب "أون تايم سبورت": "الجماهير بطبعها قلقانة على الفريق، ولكن أنا كمسئول أطمئن الجماهير، ومعنا واحد من أفضل المدربين في إفريقيا، وتواجد في قائمة المرشحين للأفضل في العالم، لا يوجد قلق".

وتابع: "الأمر وما فيه أننا بدأنا فترة الإعداد قبل الموسم بعشرة أيام تقريبًا، والجهاز الفني أخطرنا قبل الموسم أن اللاعبين لم يصلوا لـ 75% من حالتهم البدنية، والأمر سيتحسن بتوالي المباريات".

وأضاف: "لكن ما يقلق اللاعبين والجماهير هي الحالية المالية الصعبة جدًا التي تعاني منها الأندية الشعبية، وهذا هو الخطر الحقيقي، النادي المصري يحفر في الصخر، وبالتأكيد الأندية الجماهيرية تعاني من نفس الأمر".

وأتم: "تواصل معي السادة المحترمين المسئولين عن نادي فيوتشر وأبلغونا أن هناك صفحة ادعت أنها تابعة للنادي تسيء للمصري، وتنصلوا منها، وإن شاء الله سنصدر بيانًا رسميًا على موقعنا الرسمي بشأن هذا الأمر".