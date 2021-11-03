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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«المندوه» يحسم الجدل حول مشاركة «شيكابالا» في مباراة القمة |فيديو

اللاعب شيكابالا
اللاعب شيكابالا

قال الكابتن حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية قرار مشاركة اللاعب "شيكابالا" في مباراة القمة، إنه تم عقد جلسة بمجلس النواب وتم الحديث عن هذه المشاركة، بما يتفق مع لوائح اتحاد الكرة، موضحًا أنه تم التواصل مع اتحاد الكرة بعد أن أبدى وزير الشباب والرياضة توافق اللوائح مع  إمكانية مشاركة "شيكابالا".

 

وأضاف الكابتن حسام المندوه، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر "، أنه لا يوجد رد نهائي، حتى الآن،  بالنسبة لمشاركة اللاعب "شيكابالا"، من اتحاد الكرة ، معقباً: "المعلومة لسه مش واضحة هل هيلعب ولالا".

 

وفي سياق آخر  أشار "المندوه" إلى أن المهندس "أحمد مجاهد" لم يتقدم باستقالته حتى اللحظة الحالية، ولازال هناك مخالفات نرجو منه الإجابة عنها. 

 

يُذكر أن كمال شعيب، محامي شيكابالا لاعب نادي الزمالك، أكد أنه عقوبة اللاعب تم إيقافها، مشيرًا إلى أنه يحق له المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدوري.

 

وقال “شعيب” في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إدارة الزمالك تتعامل مع قضية شيكابالا برقي وترغب في إنهائها بشكل ودي".

 

وتابع: "الحكم الذي حصل عليه شيكابالا بإلغاء إيقافه يجب تنفيذه من قبل اتحاد الكرة، وأرسلنا اليوم إنذارًا على يد محضر  للاتحاد، وهم لم يطعنوا على القرار وكانت آخر مهلة اليوم".

شيكابالا توك شو حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مباراة القمة وزير الشباب والرياضة

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