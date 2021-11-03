كروت الأخلاق نموذج مشرف بمدرسة عادل الصفتي 2.. والمعلم يشرح الفكرة | فيديو

قال عبد الوهاب عبد الخالق، أخصائي اجتماعي في مدرسة عادل الصفتي 2 بمطروح، صاحب مبادرة كروت الأخلاق، إن الفكرة تتمثل في ورقة تتم طباعتها بالمكتبة، وتوزيعها على المعلمين، وهي تحمل شعار " أنا طالب مؤدب" .

وأضاف عبد الوهاب عبد الخالق ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المعلم يقوم باختيار طالب واحد فقط في نهاية اليوم الدراسي ويمنح الورقة له، وفي نهاية الأسبوع يتم النداء على أسماء هؤلاء الطلاب في الطابور المدرسي ، ومنحهم هدية .

وتابع "عبد الخالق " : "اللي معاه بطاقة واحدة بياخد حلويات ، والطالب الحاصل على أعلى عدد كروت تقوم المدرسة بأكملها بالغناء له .

وأردف " عبد الخالق " أنه كان يعمل خارج مصر والفكرة جاءته من اهتمام المدارس بالخارج بالأخلاق، والطلاب بينافسوا بعض طوال الأسبوع .

واسترسل : مديرة المدرسة شاركت في المبادرة، وأصبحت تكرم الفصول الأكثر أخلاقا.