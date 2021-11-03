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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في كلية الطب بجامعة نيويورك يوضح تفاصيل اعتماد لقاح فايزر للأطفال

لقاح فايزر
لقاح فايزر

علق الدكتور وليد شوقي الباحث المصري في كلية الطب جامعة نيويورك، على أهمية منح هيئة الدواء الأمريكية، رخصة استخدام لقاح فايزر للأطفال، من سن 5 إلى 11 عاماً، قائلا إن ذلك بسبب وجود زيادة في حالات الأطفال كثيرة جدا بين طلبة المدارس في أمريكا.

 

وأضاف "وليد شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، أن نتيجة التجارب التي تمت على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً كانت إيجابية جداً وتم اكتشاف أنه يتم تكوين مناعة قوية جداً لدى الأطفال.

 

وتابع:" شوقي"، تم اكتشاف أن الجهاز المناعي لدي الأطفال أفضل من الكبار، وأنهم يكونون أجساما مضادة أفضل من الكبار نتيجة التطعيم.

 

ونوه بأنه تم اكتشاف أن أفضل جرعة يتم إعطائها للأطفال من لقاح فايزر، هي ثلث الجرعة التي يحصل عليها الكبار.

جامعة نيويورك هيئة الدواء الامريكية لقاح فايزر وليد شوقي الجهاز المناعي

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