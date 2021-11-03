ياسمينا العلواني : أحلام تخلفني .. وهذا ما حدث لي مع أحمد حلمي ونجوى كرم

حلّت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة.

جدل الحجاب

ردت المطربة ياسمينا العلواني على الجدل الذي أثير بعد صورتها بـ الحجاب، وإتهام البعض لها بأنها تبحث عن التريند، قائلة: «الناس دايما بتتكلم ويستحيل يتفقوا على حاجة لكن من حقي أقول الحقيقة»، مشيرة إلى أن صورة الحجاب التقطت لها بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، أي قبل 3 أشهر من تصدرها التريند.

وأضافت ياسمينا العلواني: «أنا بحب الصورة دي، وعمري ما قصدت أطلع تريند ولكني اتفاجأ كل فترة بأني طلعت تريند»، لافتة إلى أن هناك مسئولين عن صفحات السوشيال ميديا، وأنهم استخدموا هذه الصورة لأنها حلوة، كما أنها أخر صورة تم إلتقاطها لي قبل الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت ياسمينا: «كتبت دعاء على الصورة احترامًا للحالة النفسية التي كنت فيها بسبب كورونا وكانت صورة الحجاب هي الأنسب للمنشور»، مشيرة إلى أنها كانت نائمة في هذا التوقيت، وتفاجأت بعد الاستيقاظ أنها أصبحت تريند.

وأشارت ياسمينا إلى أنه قبل صورة الحجاب كانت تلمح بأنها مصابة بـ كورونا ولكن لم تكتب بشكل مباشر، لافتة إلى أنها لو أرادت إثارة ضجة حولها كانت فعلت ذلك من فترة وكل فترة، معلقة: «لو عاوزة أطلع تريند هطلع كل 3 أيام تريند ليه أستنى كل سنتين أطلع تريند».

وحول تأخرها في الرد على الجدل المثار، قالت ياسمينا إنها في ذلك الوقت كانت تتلقى محاليل طبية، وكانت لا ترى الموبايل، وبعدما شعرت بالتحسن قامت بالرد فورًا على ما قيل، وعلقت: «قذارة لو هدخل الدين والحجاب في لعبة التريند .. دي لعبة يستحيل أدخل نفسي فيها».

المعاناة مع كورونا

تحدثت الفنانة ياسمينا العلواني عن أزمة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت لا تتوقع حجم الجائحة، حيث كان الجميع يتعامل معها بالكوميكسات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت ياسمينا العلواني، انها حينما أصيبت بفيروس كورونا شعرت بمدى صعوبة الأزمة، فكانت تشعر بصعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليها على مراحل، حتى تعافت تماما منه خلال الفترة الماضية.

سبب غيابها

قالت ياسمينا العلواني، إن سبب غيابها بعد الألبوم الأول لها «ايه اللي فيها مش فيا»، هو ظهور جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تتخوف من العدوى، بالإضافة إلى بعض المشاكل التي حدث للشركة التي سوقت للألبوم.

وأضافت ياسمينا العلواني ، إن الغالبية كانت مختفية خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تستعد للعودة بأعمال جديدة في الفترة المقبلة.

معالم ألبومها الجديد

قالت ياسمينا العلواني، انها تحضر أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيل 3 تراكات حتى الآن، تتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم بلال سرور.

أضافت ياسمينا العلواني، أنها تغني بلونها الخاص، قائلة: «أنا لوحدي لون، مش ماشية على لون، بغني بصوتي والكلمات اللي تليق عليا»، مشيرة إلى أنها تنوع في أغاني ألبومها القادم، بين الدراما والرومانسي وغيره من الألوان.

حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

ونفت ياسمينا العلواني، وجود أي تحديات بينها وبين أي أحد في الوسط الفني، مؤكدة أنها تتحدى نفسها فقط ولم تفكر مطلقًا في تحدي شخص آخر، وحول تصريحات الفنانة أحلام الشامسي السابقة، قالت: «أحلام مطربة جميلة وطبية زيادة عن اللزوم ولا يوجد أي مشكلة بيني وبينها».

ونفت ياسمينا العلواني، ما تردد فيما سبق حول وجود صدام بينها وبين أحلام الشامسي، مشيرة إلى أن ما قالته الأخيرة رأي شخصي لها مطلق الحرية فيه، قائلة: «ما أظنش انها ممكن تحط بيني وبينها خلاف، دي تخلفني ومستحيل تحط عقلها بعقلي وأكيد مش هتحط نفسها في الموقف ده».

ونفت ياسمينا العلواني، حديثها مع أحلام الشامسي أو تواصلها معها بشكل شخصي من جهتها، بعد الرأي التي قالته «الشامسي» فيها منذ فترة.

سبب ابتعادها عن أحمد حلمي ونجوى كرم

قالت ياسمينا العلواني، إن الداعم الأول لها هو المايسترو سليم سحاب الذي بدأت معه مشوارها الغنائي منذ الطفولة، مشيرة إلى أنها بعد ذلك كان الفنانان أحمد حلمي ونجوى كرم هما الداعمان لها في برنامج «آرب جوت تالنت» حتى الفوز بـ الباز الذهبي للبرنامج عام 2015.

وأضافت ياسمينا العلواني أنها كانت تتواصل مع الفنان أحمد حلمي في الأعياد والمناسبات بعد الفترة الأولى من انقضاء مشاركتها ببرنامج «آرب جوت تالنت»، مشيرة إلى أنها لم تلتق بالفنانة نجوى كرم بعد انقضاء البرنامج، معلقة: «المفروض كان يحصل تواصل وعدت الناس بيه لكن محصلش».

كواليس فوزها ببرنامج آرب جوت تالنت

قالت ياسمينا العلواني ، إن تجربة مشاركتها في برنامج المواهب آرب جوت تالنت، كانت صعبة جدا لأنها شاركت في سن صغير، مشيرة إلى أنها تعلمت من سلبيات وايجابيات هذه التجربة.

وأضافت ياسمينا العلواني، أنها تعلمت المسئولية في شكلها وكلامها والتدريب على الصوت، مشيرة إلى أنها وضعت في مشاكل كبيرة جعلتها تفكر بشكل ازيد عن اللازم، مثل التعاقدات مع شركات الإنتاج والتوزيع، وكانت تستعين بوالدها وهي في سن صغير وكان والدها يحرص على اطلاعها على العقود قبل التوقيع عليها.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها تعرضت لضغوطات خلال فترة المشاركة وهي في سن صغير، بالإضافة إلى التعرض للاجهاد في اول يوم بعد الوصول إلى المطار والتوجه للبرنامج مباشرة وانتظار دورها، معلقة: «انا غنيت بعد طاقة رهيبة راحت».

وتابعت ياسمينا العلواني، أنها في الفاينل من البرنامج كانت واثقة من الفوز بالباز الذهبي، قائلة: «كنت عارفة لأني واثقة في اللي بقدمه، مع العلم ان احسن حاجة عندي لسة ما طلعتش وانا إمكانياتي مع الوقت بتزيد»، مؤكدة على أن دعم الجمهور من مرحلة اختبار الاداء حتى النهاية كان يزيد من ثقتها في الفوز قبل الفاينل.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها لن تتراجع عن المشاركة في البرنامج حتى لو عاد بها الزمن، لكن سوف تغير من بعض القرارات التي اتخذتها بعد هذه المرحلة.

مواقف عفوية مع الفانز

كشفت العلواني عن تعليقات الفانز العفوية التي يوجهونها لها، قائلة: «بقرأ كومنتاتهم بيضحكوني والمصريين دمهم خفيف بجد»، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا اصبحت واقعا افتراضيا نعيش فيه.

المواهب الجديدة

وعلقت ياسمينا العلواني على اكتشاف المواهب الجديدة في الوقت الحالي، قائلة: «هو طبيعي اننا ندور على مواهب جديدة بس ليه دلوقتي، مش وقته دلوقتي»، مشيرة إلى أن هناك العديد من المواهب الجبارة ولا يستطيعون الظهور بسبب الزحمة، وأصبحنا نقدم أي أغنية من أجل التريند لكن لا بد من تحديد ماذا سوف نقدمه.

الإبداع وقف وبدأنا نهبل

قالت ياسمينا العلواني، إن الفترة السابقة كانت سببا في تعلم كل العالم الصبر، مشيرة إلى أنها تعلمت ذلك والتأني في اختياراتها الفنية، لأن الاختيار الخاطئ سيحسب عليها.

وأضافت ياسمينا العلواني، أن هذه الفترة غير مستقرة فنيا، وهي تنتظر ثبات هذه المرحلة، قائلة: «الفترة دي مش ثابتة وتحس إن الإبداع وقف وبدأنا نهبل»، مشيرة إلى أنها ليست مرتبطة بعقد مع شركة إنتاج في الوقت الحالي، وكانت مرتبطة بعقد في السابق، مشيرة إلى أنها لم تستقر على طرح ألبوم مجمع أو أغان منفردة.

أغاني المهرجانات

قالت ياسمينا العلواني إنها تحب سماع أغاني المهرجانات، قائلة: «أنا بحبها ومجبرة أسمعها كل ما أفتح حاجة أو أروح مكان أسمعها»، مشيرة إلى أنها تسمع جميع أنواع الأغاني.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها لن تفكر في تقديم أغاني مثل أغاني المهرجانات لأنها لا تتماشى مع لونها الغنائي، قائلة: «أغاني المهرجانات مش شخصيتي، وأنا بأغاني اللي يمشي معايا، ومش عشان التريند أغني مهرجانات وأنا حاسة اني لو دخلت فيها مش هبقى ناجحة فيها».