خروج سائحة روسية من حميات التل الكبير بعد تعافيها من كورونا

أكد مصدر طبي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خروج سائحة روسية من قسم العزل بمستشفي حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا، تحت إشراف طاقم طبي العناية المركزة واطباء قسم العزل الداخلي.



قال المصدر، في تصريحات خاصة، إن السائحة الروسية تدعي نتاليا تبلغ 61 عامًا، جرى إرسالها لمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية عقب التأكد من إيجابية إصابتها بالفيروس، كما جرى تتبع جميع الحالات المخالطة لها ووضعها تحت العزل الصحي، وأثبتت نتائج التحاليل تعافيها.

أضاف أن المصابة كانت محولة من مستشفي شرم الدولي لانها كانت تعاني من أعراض فيروس كورونا واتحجزت في العنايه المركزه بحميات التل الكبير، حتي استقرار حالتها، ثم وضعت تحت الملاحظة بغرفة العزل لحين استقرار الحالة وتماثل شفاءها وتم خروجها، أمس الثلاثاء.

كما أوضح أنه تم تقديم الخدمة الطبية لها بالمجان، وتم مغادرتها الي شرم الشيخ حيث توجد ابنتها وزوجها.

ووجهت السائحة الروسية قبل مغادرة مستشفي الحميات بالتل الكبير، الشكر لصحة الإسماعيلية متمثلة في الدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة بالاسماعيلية و الدكتور ايهاب محمد مدير مستشفي حميات التل الكبير، والدكتور احمد موسي علي نائب مدير المستشفي، رئيس التمريض شيماء عبد الوهاب،المدير الاداري استاذ ابراهيم العرباوي.