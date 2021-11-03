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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قاللي إبعد ياعم.. المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت عن الحادث|فيديو

المواطن الذي تصدى
المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية

كشف “إسماعيل يوسف”، المواطن الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، عن تفاصيل تواجده في موقع الحادث، قائلا: "أنا راجل على المعاش وكنت رايح أجيب طلبات لبيتي ودخلت من شارع طنطا بالعجلة لقيت واحد متغرق بدمه والناس واقفة".

 

وأضاف إسماعيل يوسف، خلال لقائه لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أنه بمجرد أن رأي المجرم يوجه طعنات للمجني عليه أسرع بشكل سريع بضربه بالعجلة ، معقبًا: "ضربته بقوتي كلها" .

 

وتابع: "أول ماشوفت اللي حصل مسكت العجلة ودخلت عليه وقولتله كده غلط هتودي نفسك في داهية، وهو قالي ياعم الحاج إبعد من هنا.. مكنش كلامه تقيل وكان عادي.. ملمسنيش".

 

وأردف: أنا قولتله أنا خايف عليه بس هو قاللي الراجل ده اغتصب أمي وأختي مرة واتنين.. وجسمي مستحملش بعد ما قاللي وحماسي راح".

 

واسترسل: كلمة أمي دي كانت كبيرة عليا وخدت العجلة ومشيت من غير تفكير، مؤكدًا: "المنطقة مفيش فيها مشاكل وكل المناطق فيها مخدرات". 

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