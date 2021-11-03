استشاري طب نفسي: ارتداء سفاح الإسماعيلية ملابس سوداء دليل تقليده لمشهد رآه من قبل

قال الدكتور جمال فرويز ، استشاري الطب النفسي، تعليقًا على "مذبحة الإسماعيلية"، إن هناك بعض الأشخاص جسدها لا يتقبل المخدرات، وتكون لهن جينات مرضية نفسية، تظهر بسبب تعاطي المخدرات .

وأضاف الدكتور جمال فرويز، خلال لقائه لـ برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هناك بعض الأشخاص نتيجة إدمانهم للمخدرات يتعرضون لهلاوس سمعية، وبصرية، وحسية، واضطرابات في التفكير ، مشيرًا إلى أن الملابس السوداء دليل على أنه يقلد مشهداً رآه من قبل.

وتابع "فرويز"، أن الشاب من الواضح على شكل جسده أنه يذهب لـ "الجيم"، مشيرا إلى أن هناك بضع الشباب تأخذ بعض المنشطات التي تدفع للعنف.

وأردف "فرويز"، أن هذه المنشطات من الممكن أن تتسبب في هلاوس سمعية، وخاصة المنشطات مثل "الترامادول".

وأكدت مصادر طبية بمستشفي جامعة قناة السويس، وفاة الضحية الثانية في حادث ذبح شخص لآخر وسط مدينة الإسماعيلية، والذي تلقي - في أحد الفيديوهات المتداولة حول الواقعة- طعنة نافذة في رقبته من قبل المتهم، خلال سيره وهو يتحدث في الهاتف المحمول.



وأعلن مستشفى جامعة قناة السويس، مساء الثلاثاء، نجاح الفريق الطبي به، في إنقاذ حياة الضحية الثانية، حيث تم إجراء جراحة عاجلة له، بعد وصوله إليه مصابا بجرح قطعي خلف الرقبة، وقطع باليد.